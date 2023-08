Decisión inédita de Ancelotti y Florentino ejecuta: el mercado y el futuro del Madrid van a cambiar

Ha salido a la luz desde Inglaterra que el Real Madrid llegó a tener opciones de fichar a Gabriel Magalhaes, jugador del Arsenal que comanda Mikel Arteta, sobre todo tras conocerse el alcance de la lesión de Eder Militao, que se perderá toda la temporada, sin embargo, los blancos han desestimado esta y otras vías, como la que supuestamente se abrió por Romelu Lukaku, para dar un giro a su política.

Austeridad, juventud y verdadero talento

Los fracasos de Álvaro Odriozola, Mariano Díaz, Jesús Vallejo, Reinier y sobre todo Eden Hazard o Luka Jovic han hecho escarmentar al club blanco, que no piensa volver a cometer semejantes errores, al menos intentará no hacerlo, y por eso la política de fichajes del gigante de LaLiga en los últimos tiempos no han incluido jugadores que puedan hacer de parches, sino conservar lo configurado y tratar de estar a la altura, fichando solo a lo mejor. Y no le ha ido mal al conjunto español.

Una vía ilusionante

Y así lo he certificado Carlo Ancelotti esta temporada pese a la lesión de Miliato, ya que Arda Güler volverá en unos meses y Thibaut Courtois sí ha tenido respuesta con Kepa Arrizabalaga: el Madrid no va a fichar, salvo la opción, cada vez más remota, de Kylian Mbappé, en lo que resta de mercado. Han cumplido, creen en Chamartín, en esta ventana y con lo que tienen se bastan y se sobran para luchar por todos lo títulos. Y Florentino Pérez secunda la decisión.

Y eso abre la vía a un cáliz ilusionante, que es el de la cantera, de la que podrá nutrirse el primer equipo si hay lesiones, sobre todo en el ataque y la defensa, ya que la medular cuenta con siete jugadores de primerísimo nivel. Teniendo en cuenta todo lo que le ha dado el filial al Madrid en su historia y que Ancelotti no suele apostar por los canteranos, esta política se aplaude desde dentro. No habrá muchas fisuras, pero si las hay serán los jóvenes de la casa quienes tendrán que taparlas.