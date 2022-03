Carlo Ancelotti invoca hoy el espíritu de Modric y Benzema ante el PSG

Carlo Ancelotti tiene LaLiga en el punto que quería y es así por la distancia que poseen en la cabeza de la tabla y porque el Sevilla se está desinflando, un equipo, el de Julen Lopetegui, que a día de hoy sigue siendo el gran rival por el título. Por eso el míster italiano invoca hoy ante el Mallorca (21.00, hora española) el espíritu de Modric y Benzema ante el PSG; es decir, el entrenador no quiere relajaciones: han de aprovechar el instante presente.

Tengan en cuenta que la clara tendencia al alza de Barça y Atlético de Madrid les sitúa en dinámica de alcanzar al Sevilla, siendo tres de los rivales del Madrid en los últimos once encuentros que les quedan a los blancos en esta liga. El primero de ellos, tras la cita de hoy ante el conjunto insular, llegará el próximo domingo en el Santiago Bernabéu ante el FC Barcelona; de ahí que el enfrentamiento de hoy sea determinante.

Si el Madrid gana hoy en Soin Moix distanciará al Sevilla (segundo en la tabla) a 10 puntos y mantendrá al Barça y al equipo del Cholo Simeone a 15 puntos, lo que situaría el margen de los merengues a una distancia casi insalvable. Y si quieren, no lo vean así, sino al revés, como quiere vislumbrarlo Ancelotti: un pinchazo hoy, más si es una derrota, supone dar alas a sus tres perseguidores, entre ellos un Barça que viene desde atrás en racha y que se plantaría en la dominical del Bernabéu con la opción de bajar con los blancos la barrera de los 10 puntos de diferencia, teniendo además un partido menos.

Por todo ello, se advierten pocos cambios en el once de Ancelotti esta noche, donde regresará al equipo titular Carlos Henrique Casemiro, que hará del grupo un bloque más compacto y menos ofensivo, más seguro y menos presionante y vertical, e incluso Luka Modric y Karim Benzema, héroes ante el Paris Saint-Germain. Ancelotti rota ya de por sí poco pero como ve esta semana sin partidos intermedios no hay motivos para grandes cambios (habrá que ver si Camavinga y/o Valverde logran entrar por Kroos y el croata o el brasileño) ni para la relajación frente al equipo de Luis García Plaza; no es para menos, LaLiga está en juego.