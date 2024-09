Carlo Ancelotti no piensa esperar más: se olvida de Tchouaméni y confirma un regreso; Madrid tiembla

El inicio de la Champions League tuvo a un ausente que Carlo Ancelotti extrañó pese a la victoria contra Stuttgart, Eduardo Camavinga. El mediocampista francés se lesionó hace semanas en un calentamiento y el diagnóstico detectó un esguince de ligamento colateral de la rodilla izquierda, el cual le impidió presentarse con el Madrid por varios partidos. No fue la única baja del equipo, pero sí la más significativa por el rol del galo dentro del campo.

El tiempo pasó y las sonrisas parecen volver en Valdebebas, Camavinga dio muestras de recuperación y volvería a los entrenamientos antes de lo previsto. Carlo Ancelotti fue el responsable en dar la información sobre el caso de su volante defensivo, dando de paso detalles de su pronta incorporación cuando esté apto para jugar. Por lo pronto, el técnico tiene la obligación de seguir innovando con el once para que no se le escape LaLiga.

Buenas nuevas para Camavinga

Camavinga la pasó mal cuando se lesionó en un entrenamiento con el Madrid, pasó un tiempo importante en el quirófano y su posición difícilmente fue ocupada en el once. Carlo Ancelotti, por su lado, explicó que los días tristes se acabaron y que el internacional con Francia “la semana que viene empezará a entrenarse con el equipo”.

El plan de Ancelotti

Ancelotti no es ningún improvisado, a pesar de las lesiones manejas bien el tema de los recambios y no es la primera vez que pone en uso los recursos que tiene Real Madrid. No obstante, Camavinga le ofrecía un plus relevante, y ahora, posible vuelta le dará otras alternativas el técnico. “Se siente bien. Es importante porque podremos rotar más a los centrocampistas”, agregó.

Carencias y aspectos positivos

En LaLiga los merengues se vienen recuperando y en la Champions League el debut contra Stuttgart salió según los planes. Sin embargo, la realidad es que la zaga central ha sufrido más de la cuenta, las ausencias de David Alaba, Éder Militao y Jesús Vallejo siguen dejando un hueco difícil de tapar. Mientras tanto, la delantera está haciendo lo suyo y el poderío de Mbappé, Vinicius, Rodrygo y Endrick está dejando huella.