Carlo Ancelotti recuerda la pesadilla con Eden Hazard: de ser el ‘nuevo’ Vinicius a posible fracaso

El Real Madrid ha pasado de la ilusión máxima a la preocupación en su mayor nivel en pocas semanas de diferencia. Mientras que hace días decíamos que los blancos estaban de lo más contentos con el fichaje de la que podía ser la gran revelación de la temporada. Ahora, rezan para que ese fichaje no se convierta en un nuevo Eden Hazard. Es decir, que hay temor a que Arda Güller sufra la misma desdicha que el belga en cuanto a lesiones y falta de adaptación al fútbol de España.

Sin debut y con riesgo de quirófano

En el conjunto blanco, nadie sabe cómo juega su flamante joya turca. Y es que, Güller no ha tenido la oportunidad de enfundarse la camiseta blanca en esta pretemporada ni por un minuto. En este sentido, la falta de adaptación puede ser un grave problema. Especialmente para un jugador que viene de un fútbol tan distinta en todos los aspectos como lo es el de Turquía. Además, a esto hay que añadirle el riesgo de pasar por quirófano, lo cual puede dejar al otomano en el dique seco durante muchos meses, demasiados.

Eden Hazard corrió una suerte similar

Carlo Ancelotti ya sabe lo que es contar con un gran jugador cuyo talento se ha visto truncado por las lesiones. El caso de Eden Hazard no se va de la memoria de nadie en el Real Madrid, y es que tras generar tanta ilusión y con un precio tan elevado (más de 100 millones), lo sucedido con el belga dolió mucho en Chamartín. Ahora, no hay mayor miedo que el que se repita una historia similar. Y es que, si bien es cierto que Güller no llegó en mala forma física al Real Madrid, sufrir una lesión de gravedad en los primeros pasos en el fútbol profesional es todo un riesgo.

Así pues, en el Real Madrid comienzan a tener miedo a un posible cambio total en el futuro de un Arda Güller que apuntaba a triunfar tanto como Vinicius en el conjunto blanco, pero que su primera lesión de menisco hacer pensar lo peor en el Santiago Bernabéu, donde lo primero que les viene a la mente es el caso de Eden Hazard.