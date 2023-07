Ancelotti y Bellingham preocupan a Xavi aunque el Clásico revela el drama: el dorsal 9 busca dueño

El Clásico de pretemporada, primero de esta nueva campaña, lejos de disipar dudas en uno de los dos comensales, las ha disparado en los dos. Lo ha hecho en el Barça, que se vio dominado pese a ganar con solvencia, más por el resultado que por el contenido, pero sobre todo en el Real Madrid, cuyo nuevo paradigma señala a Carlo Ancelotti y Jude Bellingham, que sin embargo ven un alarmante síntoma: el dorsal 9 debe tener dueño.

Los números, salvo el resultado, con los blancos

El Real Madrid tuvo más posesión que el Barcelona (52,6%), realizó más remates (9 de los culés por 19 de los blancos), de esos, disparó más al palo (1 de los blaugranas por 5 de los merengues), consiguió más pases de gol que su rival (18 por 8 azulgranas), recibió más faltas, consiguió un acierto mayor en la distribución (441 pases completados por los 397 de los pupilos de Xavi) e incluso botó más córners, con 10 de los merengues por solo 4 de los culés, y sin embargo el equipo de Ancelotti cayó goleado, 3-0, abriendo una herida en la honra, una duda en la pizarra y creando un murmullo incontenible: a este equipo le falta y le puede faltar gol.

De un lado, dudas

Llegado a este punto, en el lado culé reconocieron un síntoma que preocupa a Xavi cuando se llegué a la competición oficial y se alcance la velocidad de crucero: físicamente el Madrid es superior y, por tanto, rara vez se repetirá que puedan ganar con solvencia a los blancos con tantos indicadores en contra. De ahí que el míster culé pida refuerzos.

Del otro, todavía más

Aún con todo, Ancelotti y Bellingham, que entre los dos han forzado al cambio de esquema sin punta fijo, ven el peligro: falta gol. Reforzando esta idea, las señales son claras: Vinicius no es un gran goleador, es otras muchas cosas pero no podrá realizar un esfuerzo mantenido de anotación al nivel de otros anotador de talla mundial. Y eso marca diferencias. Rodrygo está lejos de eso. ¿Y entonces? Ahí está la duda, porque el equipo titular en la franja de ataque está más o menos configurado y la pólvora está mojada antes de arrancar. Lo de Mbappé esta temporada parece complicado, toda vez que el Madrid no está por la labor de pagar 250 millones por un jugador al que le quedan meses para ser libre, pero, sin los goles del francés, ¿quién ha de marcarlos?, ¿quién refrendará el buen papel realizado por el equipo en el centro del campo (la defensa dejó mucho que desear)? ¿Quién ha de hacer de ejecutor? La duda ya corrompe el plan fijado.