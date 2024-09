Carlo Ancelotti se ríe de Hansi Flick; Barça se asusta por un posible lesionado: se acaba la racha

Nada puede salirle mal a Hansi Flick que después de arribar a Cataluña, su adaptación ha sido tan rápida como la racha positiva que sus dirigidos mantienen hasta la fecha. Son 12 puntos en cuatro partidos, de los cuales todos significaron victoria. Sin embargo, las alarmas se encendieron en el club luego de que uno de sus futbolistas más preciados abandonara el campo por unos problemas físicos jugando por su selección.

Se trata del delantero polaco Robert Lewandowski, quien participó en la victoria de Polonia sobre Escocia por la UEFA Nations League. El artillero del Fútbol Club Barcelona aumentó su producción su combinado nacional tras anotar un tanto, pero no pudo continuar por problemas físicos. El ’9’ pidió enseguida su cambio y decidió prevenir antes de lamentar algo mucho peor. Mientras tanto, por el lado del club blaugrana, se esperan actualizaciones para saber el grado de lo que aconteció el atacante.

Salió sentido

Lewandowski fue cambiado en el minuto 72 y se temió lo peor, no terminó el partido y con claros gestos de dolor prefirió no alargarlo más. “Sentí molestias y luego algo de dolor”, comentó a 'Bein Sports' tras el encuentro. Son al menos 70 partidos que tiene por delante, entre club y selección, que el goleador está dispuesto a asumir, pero sabe que, si se lesiona, todo cambia no solo para él, sino para los intereses del Barcelona.

Prefirió anticiparse

Tomando en cuenta que su equipo es tan importante como su selección, la decisión de salir del campo fue tan importante como inteligente por parte del ex Bayern Múnich. Considera que “si me arriesgaba hoy, mañana podría ser mucho peor”. Así que el ‘killer’ agregó que “por el bien del equipo y de mi salud, decidí abandonar el campo”.

Números en alza en Cataluña

El ex delantero del Borussia Dortmund afirmó que “la temporada será muy exigente”, así que administrar la fuerza es un aspecto que toma muy en cuenta. Su inicio ha sido el ideal hasta el momento, pues ya tiene cuatro tantos con camiseta culé y espera seguir por ese sendero. Para bien de Robert, es un parón internacional, así que su regreso a Cataluña podría darse en cualquier momento.