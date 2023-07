Casemiro y Lewandowski, duras realidades para Bellingham, Güler y Joselu ¿Y ahora qué?

Ya les comentábamos en Don Balón las dudas que existen de puertas adentro -también entre la opinión pública- sobre la pólvora que pueda tener este Real Madrid en ausencia de un nueve, del que solo se espera un nombre y es muy improbable: Kylian Mbappé. Por el contrario, el Madrid, que sí se ha reforzado fuertemente en otras líneas tiene importantes retos en los próximos días, sobre todo de la mano de Casemiro y Lewandowski, punta de lanza de dos de los próximos rivales del Madrid.

Más compensados

La plantilla del Real Madrid no tiene nada que envidiarle a la del Manchester United o la del FC Barcelona salvo por un asunto: el nueve vacante. Los red devils, además de futbolistas como Sofyan Amrabat, persiguen también hacerse con un nueve, cosa que sí tiene un Barça cuya referencia es el polaco. Con ello, el gol y las características que un delantero centro proporciona están garantizadas en can Barça, no así en Madrid y OId Trafford, que sí parece cerrará una opción en esta demarcación.

De modo que el reto en esta gira americana para el Real Madrid va también con examen, el del gol, y sus rivales no se lo podrán fácil. El AC Milan es quien primero pondrá a prueba al Madrid este próximo lunes, de madrugada (4.00, hora española). Los fichajes de Christian Pulisic, Tiijani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero y Marco Sportiello dan lustre a un semifinalista de Champions que sigue en construcción.

Después llegarán los retos del United de Casemiro, Ten Hag, Rashford y compañía, el día 27, también de madrugada (2.30, hora española), siendo el clásico dos días después, el día 29, que este sí se disputará en horario europeo, 23.00, hora española (día 29). La Juventus de Turín cierra la gira del equipo madrileño por Estados Unidos, el día 3 de agosto (1.30, hora española), en el último encuentro antes del inicio liguero ante el Athletic, el día 12 de ese mismo mes. Güler y Joselu tienen menos de un mes para convencer a Carletto; Bellingham, el mismo tiempo para hacerse con el centro del campo.