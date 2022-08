Cavani, Marcelo y Zidane se encuentran: hay dudas y mucho nerviosismo

Ya restan menos de dos semanas para que el mercado de verano se cierre y las transferencias pasen a ser historia durante al menos unos meses hasta que la ventana de invierno vuelva a abrirse. Estamos, por lo tanto, ante las últimas oportunidades que tienen los jugadores para encontrar acomodo de cara a esta temporada y para que los más rezagados todavía puedan hacer los deberes. Eso sí, todavía habrá una serie de futbolistas que tendrán un plazo extra al encontrarse sin equipo ya que ellos sí que podrán firmar por cualquier conjunto siempre que este tenga fichas libres y lleguen a un acuerdo.

En esta lista de jugadores sin equipo que están apurando sus opciones hasta última hora se encuentran unos cuantos nombres ilustres. Y es que sigue llamando mucho la atención, por ejemplo, que un jugador como Marcelo siga sin encontrar destino al que marcharse. El ex capitán del Real Madrid, desde que terminó su contrato con el conjunto blanco, ha recibido varias llamadas pero ninguna de ellas se ha concretado y actualmente sigue esperando para ver qué es lo que pasa con su futuro más inmediato. El brasileño parece que no tiene prisa y en Don Balón hemos contado ya que incluso la opción de la retirada es algo que se pasa por su cabeza si no llega nada que le agrade.

Otro de los cracks que se encuentran en esta situación es Edinson Cavani. Mucho se viene rumoreando en las últimas fechas sobre su llegada a LaLiga para jugar en el Villarreal pero lo cierto es que su fichaje no termina de cerrarse y el tiempo sigue corriendo. Con la treintena ya cumplida, el charrúa sigue siendo una buena alternativa para muchos equipos ya que su olfato goleador parece que sigue intacto.

También hay otros jugadores como Luca Zidane, el guardameta, que desde que terminó con el Rayo Vallecano no ha firmado por ningún equipo. Juan Mata o Diego Costa también están actualmente en paro y se ha rumoreado con su regreso a LaLiga pero todos ellos siguen contando las horas para que se cierre este mercado y puedan llegar a tiempo de que los equipos se fijen en ellos.