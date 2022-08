Jordi Alba, acorralado igual que Piqué: el nuevo marginado por Xavi

El incendio que se puede generar esta temporada en el vestuario del Fútbol Club Barcelona puede alcanzar dimensiones mayúsculas. Ya hay más de uno que se está temiendo una situación insostenible en el seno del club culé y todo no sólo como consecuencia de la gran cantidad de fichajes que ha realizado Joan Laporta para darle un salto de calidad a la plantilla, sino sobre todo viendo las últimas decisiones que viene tomando el entrenador Xavi Hernández al frente del equipo.

El técnico ha dejado claro que no se va a casar con nadie y que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones… ni siquiera aunque afecten a los principales capitanes de la plantilla. Ya la pasada semana dejó en el banquillo a un mito actual del barcelonismo como es Gerard Piqué y en el último partido de liga, el disputado el fin de semana ante la Real Sociedad donde el Barça arrasó por 1-4, hizo lo propio con Jordi Alba. Así las cosas, hay dos grandes señalados por Xavi Hernández y son dos de los pesos más pesados de todo el vestuario.

La situación de Gerard Piqué ya es algo que se viene advirtiendo desde hace un tiempo. Los fichajes de Christensen o Koundé hacían presagiar que ‘Geri’ no iba a tener una temporada plácida ni mucho menos y los vaticinios se están confirmando porque todavía no sabe lo que es jugar ni un solo minuto en partido oficial. Pero la sorpresa llegó con la decisión de Jordi Alba. El lateral zurdo se quedó este fin de semana también en el banquillo de forma completamente inesperada y su lugar en el once inicial lo ocupó además un canterano que parecía que iba a salir como es Álex Balde.

Esto supone un palo gigantesco para Jordi Alba, ya no solo por su situación en el Barça, donde se puede ver relegado a la suplencia y al ostracismo, sino también de cara a poder estar en el próximo Mundial de Qatar ya que si deja de jugar será complicado que Luis Enrique vuelva a confiar en él. Además, se espera todavía la llegada de Marcos Alonso, lo que supondría más competencia directa de primer nivel y quizás esto tan solo sea una maniobra de Xavi para ir allanando la suplencia de Jordi Alba.