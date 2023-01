Ceballos, Hazard y más posibles ventas de Florentino Pérez en este mes

El Real Madrid, a tenor de la información que hemos podido conocer en Don Balón, no planea realizar ninguna incorporación en este mercado invernal, pero sí que hay varios integrantes de la plantilla blanca que están en la cuerda floja, algo que podría saldarse con su adiós al Bernabéu en el mismo mes de enero: en esta lista se incluyen cinco firmes candidatos para abandonar la casa blanca próximamente, según ha destapado 90Min.

No todos ellos saldrán del club durante el mes de enero dado que la plantilla de Carlo Ancelotti se quedaría muy mermada en cuanto a número de efectivos, a pesar de que algunas de estos nombres no vienen contando con apenas protagonismo, pero todos ellos están en el escaparate y, si llega una oferta que se ajuste a las exigencias de Florentino Pérez, el presidente no titubeará a la hora de aceptar tal propuesta.

Mariano Díaz

El ariete dominicano está siendo prácticamente invisible en los planes de su entrenador y, dada su expiración de contrato el próximo 30 de junio, es el jugador -junto a Odriozola- que más posibilidades tiene de salir próximamente.

Eden Hazard

Otro habitual en la lista de transferibles del Real Madrid durante los últimos periodos de traspasos. Pocos confían ya en que el belga pueda recuperar su mejor nivel y Florentino sabe que deshaciéndose del futbolista oxigenará de forma sustancial las arcas del club dados los 15 millones netos que recibe por campaña.

Dani Ceballos

La salida del sevillano es la que más dudas genera en la directiva blanca ya que, de todos los jugadores incluidos en esta lista, es el que mejor rendimiento ha ofrecido hasta la fecha esta temporada y el que podría gozar de un mayor número de minutos en lo que resta de curso.

Marco Asensio

La montaña rusa de emociones que genera el mallorquín de forma continua parece haber colmado la paciencia de un Florentino que, a sabiendas de que hay varios clubs detrás del futbolista, espera poder cerrar su venta antes de que se marche gratis en verano.

Álvaro Odriozola

Por último, el lateral vasco tiene las horas contadas en Chamartín y, al igual que con Ceballos existen algunas dudas, con el defensa español de 27 años la idea es firme: deshacerse de él en enero, aunque sea por un precio simbólico.