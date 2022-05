Ceballos y Ancelotti se cargan a Tchouameni: la 22/23 cambia al Madrid

Es verdad que llevamos años hablando de la transición desde el triunvirato mágico del Madrid -a decir: Kroos, Modric y Casemiro- hasta un recambio de garantías a uno de los mejores centros del campo de todos los tiempos a nivel de clubs y en el entorno europeo, pero si bien temporada tras temporada los tres vuelven a colocarse como primeras opciones del Madrid, la campaña que viene, con Ceballos, Ancelotti y otras piezas como hostigadores, puede que sí haya cambios. ¿El primero? Dejar a un lado el fichaje de Aurelien Tchouameni.

El centrocampista del Mónaco es joven y gusta en Madrid, pero tal y como os contábamos en Don Balón, el Madrid no hipotecará el futuro de Antonio Rüdiger y Kylian Mbappé -ambos son los grandes objetivos del Madrid y conllevarán esfuerzos económicos significativos pese a ser agentes libres- por el jugador del cuadro monegasco, al que se le pone una proyección de precio en el mercado de fichajes cercano a los 80 millones de euros. Y el Madrid no lo hará porque Ancelotti ya cuenta con un centro del campo convincente.

De alguna manera, Carletto se ve la temporada que viene con su trío de oro de veteranos y además suma, por primera vez, tres recambios de altas garantías que incluso podría robarles protagonismo y puesto en el once al alemán, al croata y al brasileño, como son Eduardo Camavinga, Fede Valverde y ahora Dani Ceballos. Del ex del Betis, a Carletto -que no ha parado de elogiarlo en las ruedas de prensa cuando su nombre ha salido a colación- le gusta todo: entrega, sacrificio, físico, calidad, juventud y lucidez en el pase. Entonces, ¿por qué buscar fuera lo que ya tiene dentro?

Dicho y hecho; si el Madrid puede fichar a Tchouameni como complemento del central del Chelsea y la estrella de Paris Saint-Germain, perfecto, un argumento más, pero vaya por delante que mientras estos dos últimos sí son esenciales para el míster italiano, el jugador del Mónaco no lo es; básicamente porque si ya le gustan y convencen Fede y Camavinga, ahora con Ceballos tiene, como os decimos, el trío recambio que necesitaba, y a coste 0.