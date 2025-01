Cesc Fábregas le hace el favor del año al Barça, Ronald Araújo ya asume el adiós

El equipo italiano Como, dirigido por Cesc Fàbregas en la parte deportiva, ha mostrado un firme interés en fichar al central del FC Barcelona, Eric García. El conjunto italiano no solo busca reforzar su defensa, sino que también está dispuesto a competir con el Girona, otro club interesado en el jugador. Con una oferta concreta de 7 millones de euros, el Como intenta adelantarse al equipo catalán, que también aspira a tener de vuelta al defensor después de su exitosa cesión.

A pesar de la propuesta económica del Como, Eric García parece tener una fuerte conexión con el Girona, donde jugó a préstamo la temporada pasada. Durante su tiempo en Montilivi, el defensor encontró estabilidad y regularidad, algo que no ha experimentado de la misma forma en el Barça. Por ello, el Girona confía en aprovechar su buena relación con el jugador para convencerlo de regresar al club.

El FC Barcelona ve con buenos ojos la salida de Eric García, ya que liberarían masa salarial, algo esencial para poder acometer otras operaciones, como la posible incorporación de Marcus Rashford. A pesar de ser joven (24 años), Eric García no ha tenido un rol protagónico en el equipo bajo la dirección de Hansi, participando en 16 partidos de la presente temporada, en los que ha sumado un gol y una asistencia.

Cesc Fàbregas, quien se ha involucrado activamente en la dirección deportiva del Como, ha dejado claro que su objetivo es hacer crecer al club. La propuesta de fichar a Eric García refleja la ambición del conjunto italiano por reforzar su plantilla y competir en la Serie A con aspiraciones. Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto, y la decisión final de Eric García podría marcar un punto de inflexión para ambos clubes.

