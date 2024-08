Clamor por Endrick y Arda Güler, 'al 11' y sorpresa por uno de los 2 señalados ¿Será ante el Betis?

El Real Madrid ha vuelto a tropezar en LaLiga EA Sports, sufre su primera gran fractura con respecto al FC Barcelona (4 puntos) y queda bajo sospecha ante el Betis, en el Bernabéu este próximo domingo, tanto por los resultados, como por el juego y los protagonistas. De estos últimos, existe un clamor por los dos jóvenes talentos sobre los que piden una titularidad inmediata frente al equipo sevillano, con dos grandes señalados en el proceso.

Más sentido táctico con un 9

La razón de pedir la titularidad de Endrick viene dada por tres argumentos de peso: el primero es meramente táctico y racional, ya que es el único nueve puro que tiene el equipo, lo que en teoría puede equilibrar más al bloque. En segundo lugar, hay que decir que el de Palmeiras tiene el grado de acierto más alto por minutos jugados y en Gran Canaria rozó el gol en dos ocasiones en apenas unos minutos, lo que advierte de su fuerte instinto; por no hablar de todas las funciones que un delantero puro puede darle al equipo. Por último, es Vini Jr. el jugador que quedaría señalado, ya que además de haber arrancado mal la temporada, su descanso dejaría la izquierda a Mbappé, donde es más efectivo.

Más creatividad y sentido

Si pedíamos más creatividad y sentido al juego blanco, que con Tchouameni de organizador adolece de pocas aristas en sendos casos, Arda Güler, en ausencia de Eduardo Camavinga y con Luka Modric casi tan señalado como Brahim y el francés, es el que puede aunar sendas vocaciones. El turco, que ha tenido fuertes momentos de oscuridad, pero otros tantos de extrema lucidez, pide a gritos más minutos para explotar un desarrollo que por momentos parece estar a un paso de estallar. Y no solo eso, se promueve que sea el ex del Mónaco el que muerda el banquillo, pidiendo simplemente más esfuerzo a jugadores mas dotados en lo técnico, como Valverde o e mismo Güler.

El mejor momento

Y desde luego si hay un momento para ensayar con las dos vertientes más jóvenes, con los dos talentos es este, ahora, desde este domingo ante el Betis; al fin y al cabo, el equipo blanco, que no ha sabido con su once tipo manejar sus tres primeros partidos (en Las Palmas ya hubo cambios, que no funcionaron), necesita, como dijo Ancelotti, un cambio inmediato.