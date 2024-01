Con Alphonso Davies un crack de 48M amenaza a Fran García: Carletto decidirá el futuro del español

Con el fichaje de Alphonso Davies procedente del Bayern de Múnich visto para sentencia, en el Real Madrid saben que deberán aligerar peso la demarcación de lateral zurdo, donde, si llega Davies, contarán con hasta tres jugadores: el canadiense, Fran García y Ferland Mendy. En este sentido, el francés es el jugador que más dinero podría dejar en las arcas blancas. Sin embargo, todo apunta a que el galo es el último que quiere dejar Chamartín, pues como ha informado Marca, está decidido a aportar por él mismo y acabar triunfando en el Real Madrid.

Fran García, el sacrificado por descarte

En caso de que Ferland Mendy se cierre en banda y no quiera salir, se podría llegar a generar un serio problema en el Real Madrid, donde habría un overbooking insostenible en la demarcación de lateral zurdo, donde no es viable contar con tres jugadores de primer nivel. En este sentido, Carlo Ancelotti podría optar por rendirse con Fran García, el cual no está brillando en la presente temporada, hecho que lo condenaría de cara a la 24/25 donde podría verse obligado a salir en busca de minutos y crecimiento.

Por otro lado, la realidad es que si hay una pareja que combina bien, es la que forman Mendy y Davies. Pues, mientras que el francés ya es más que conocido por ser un gran defensor y ciertamente limitado en ataque, Davies es un jugador totalmente contrario, el canadiense representa el atrevimiento y la capacidad para aportar en fase ofensiva desde el carril zurdo.

En este mismo sentido, Fran García es un cromo repetido respecto de Alphonso Davies, siendo ambos carrileros de velocidad endiablada y con clara vocación ofensiva, restando así versatilidad respecto de un Ferland Mendy que ha demostrado ser una garantía defensiva.

Así pues, malas noticias para Fran García. El español sabe que su actual rival para el lateral zurdo, está decidido a seguir en Chamartín y que, con la llegada de Alphonso Davies, su cuota de minutos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti ser podría ver seriamente reducida, complicando mucho así su capacidad de desarrollo como jugador hecho que lo obliga acumular minutos de forma regular.