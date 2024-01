Ancelotti, advertido: durísimo para Bellingham y Endrick, el efecto devastador que provocará Mbappé

Dejemos a un lado los problemas económicos y estructurales, además de enfrentamientos con el PSG o elementos disruptivos en la escala salarial de la plantilla, para centrarnos en el plano deportivo sobre el hipotético fichaje de Kylian Mbappé por el Madrid. Este hecho, su incorporación al equipo en el mercado veraniego, es algo sobre lo que Carlo Ancelotti está prevenido y que irrumpiría como un ciclón en el día a día de Endrick e incluso de Jude Bellingham, entre otros.

Del PSG al Madrid

Para ello primero hemos de extrapolar lo que sucede en el PSG con el delantero para llevarlo al equipo blanco. En ello vemos que Mbappé puede ocupar dos posiciones sobre el esquema inicial de uno y otro equipo, que sobre el papel es similar. En el 4-4-3 en ataque, el 7 nacido en Bondy hace 25 años se desenvuelve por la izquierda, posición en Madrid de Vinicius, o por el centro, donde juega habitualmente Bellingham; es decir, Mbappé forzaría el cambio con los dos jugadores más determinantes del equipo blanco.

Eso, en el mejor de los casos, situaría a Bellingham un paso por detrás del francés, lo que quitaría al inglés presencia en el área y llegada libre de segunda línea, pero no solo eso, para cuadrar al galo junto a los dos futbolistas blancos y Rodrygo Goes, Ancelotti debería retrasar al de Birmingham hacia la medular, donde haría de mediocentro más organizador que ofensivo y donde tendría que trabajar más junto a Valverde y Kroos, Tchouameni o Camavinga (dando por sentado que Luka Modric está ante su última temporada). Otra opción más polémica sería quitarle minutos a Rodrygo.

Muy difícil para el resto

Este plan ya trastoca bastante la situación actual del once blanco, pero es que provocaría un efecto devastador con los excluidos de ese 11 habitual. Porque si Mbappé entra en el equipo titular, ¿quién se llevaría la plaza junto a Bellingham y Valverde en la medular, Camavinga, Kroos o Tchouameni? Y después, ¿qué minutos le quedarían a Brahim, Joselu o Arda Güler? ¿Y a Endrick? Todo eso por no hablar de que ese centro del campo quizá no funcione. Las incógnitas tácticas, como ven y dejando a un lado las dificultades que ya conlleva el fichaje de la estrella gala, son enorme y algunas en modo alguno positivas.