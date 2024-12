Con billete en enero para Arabia, el Atlético de Madrid llama y detiene el vuelo del descarte de Luis Enrique

Luis Enrique, entrenador del PSG, quizá tenga muchas cosas, pero nunca se le podrá achacar falta de claridad. De hecho, ha sido tan claro con dos de sus estrellas, para él, sendos descartes, que ambos ya han hecho planes de futuro y uno de ellos quizá tenga que romperlos a raíz de un fulgurante interés del Atlético de Madrid.

No extraña que los dos señalados por Lucho sean del agrado del Cholo Simeone, es más, menos sorprende que uno de ellos, el más barato y el que más posibilidades tiene de acabar en Arabia Saudí, es decir, Milan Skriniar, guste y mucho al técnico argentino, quien como poco quiere preguntar por el eslovaco.

Sn hueco no en un partido, sino en el club; Luis Enrique sentencia

Cuando se le preguntó en rueda de prensa a Luis Enrique por la ausencia en la convocatoria para el duelo, y victoria, del PSG ante el Olympique de Lyon (3-1) de central y Kolo Muani, el asturiano fue conciso y directo, “porque solo puedo convocar a 20”. Insistió la prensa, y sentenció: “Yo ya sé que no hablo francés, pero más claro en español no puedo ser. El que no lo entienda no es mi problema”.

O lo que es lo mismo, el internacional con Francia y su homólogo con Eslovaquia ya pueden ir buscándose equipo de cara al mercado de fichajes invernal. Al respecto de ello, el Atleti se siente interesado por los dos, pero, así como lo del punta parece demasiado precipitado debido a la gran cantidad de efectivos que posee el equipo rojiblanco en tres cuartas partes de campo para adelante, además del precio que va a exigir el PSG por el futbolista de les bleus; lo del defensa sí parece factible para el gigante de LaLiga EA Sports.

Jugador con perfil Simeone y seguramente barato

Lo malo para el Atleti en este asunto es que la cesión de Clement Lenglet les está funcionando, de modo que lo del defensa del PSG vendría a cortar esa ganancia, pero con Skriniar hablamos de un jugador contrastadísimo de 29 años, que no ha conectado con Lucho, pero fue el káiser del Inter de Milán que llegó a la final de la Liga de Campeones.

Es verdad que el defensa aún tiene caché y contrato hasta 2028, pero su valor de mercado se ha desplomado ante su ausencia total de protagonismo en el Parque de los Príncipes y además se da el caso que llegó gratis a la capital de Francia, por lo que el PSG no siente la necesidad de recuperar inversión alguna, siendo así que su salida podría ser ‘muy barata’. Arabia aprieta, pero el Atleti pregunta.