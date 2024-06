Con Dani Carvajal fue el héroe de la 15ª, pero Arabia Saudí llama y Florentino Pérez lo dejará salir

Después de una temporada tan exitosa como la 23/24, uno de los principales focos del Real Madrid de cara a este mercado de fichajes es el de, además de sumar los nuevos fichajes, mantener, tanto como sea posible, el bloque que tan buenos resultados cosechó a lo largo del año, incluyendo la decimoquinta Champions de la historia del club. Un hito que si se alcanzó fue, en gran medida, por el gol de Carvajal en la final y el doblete salvador de Joselu ante el Bayern de Múnich.

Joselu, you will always have a special place in my heart



thank you for everything 🥺🤍pic.twitter.com/JG5iuypnDV