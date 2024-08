Con lo de Olmo, Laporta da la razón a Nico Williams: Flick perderá al socio estrella de Lamine Yamal

Se acerca un muy complicado inicio de temporada para el nuevo Barça de Hansi Flick. Y es que, además de haber sido prácticamente incapaz de mejorar la plantilla a través de fichajes, la única incorporación del verano, como lo es la de Dani Olmo, podría acabar quedándose fuera de la convocatoria para el partido, dado que el conjunto culé no ha podido inscribir al español en LaLiga por culpa de su precaria situación económica, la cual dejaría a Olmo fuera, dando toda la razón a Nico Williams.

Y es que, mientras que Joan Laporta y su directiva no sean capaces de recibir luz verde por parte de Javier Tebas y LaLiga para registrar a Dani Olmo y su salario en la competición, Hansi Flick estará obligado a buscar soluciones que no entraban en sus favoritas. En este sentido, lo lógico para el partido de Valencia, sería que Raphinha entrara en el once en lugar de un Olmo que tendrá quever el partido desde la grada por culpa de la nefasta gestión desde las oficinas del Camp Nou.

La razón de Nico Williams, cada vez más clara

Si bien a nivel deportivo a Nico Williams le encajaba perfectamente su fichaje por el Barça, la realidad es que las dudas respecto de si su inscripción iba a ser posible, acabaron frustrando su llegada al Camp Nou. Y es que, visto lo que está sucediendo con Dani Olmo, parece que el jugador del Athletic Club tenía toda la razón al no fiarse de Joan Laporta, pues sus promesas de inscribir a todo el mundo han acabado siendo papel mojado.

De poner al brasileño al mercado, a que sea titular

El caso con Raphinha es una clara muestra de la preocupante falta de seriedad del conjunto culé. Y es que, el brasileño pasaría, en cuestión de pocas semanas, de ser uno de los principales candidatos a abandonar el club tras estar entre los primeros nombres en la lista de transferibles, a ser un jugador que en el debut de liga será muy importante para Flick, ya que, salvo sorpresa, será el acompañante de Lamine Yamal y Robert Lewandowski en el ataque del Barcelona.