Cumbre decisiva en el Bernabéu por Bellingham y sin Ancelotti: Florentino, OK al plan B de -90M

Mbappé, Haaland y ahora Jude Bellingham, todos ellos han sido fichajes que sonaron para el Real Madrid previo paso por el mercado de fichajes veraniego y cada uno de ellos se le ha escapado al club blanco y a Florentino Pérez. En la actualidad los tres son posibilidades de futuro, pero cada una de ellas exige un esfuerzo económico sideral, que no saben en Chamartín si compensa. Es más, se está decidiendo si el medio del Dortmund debe ser su esfuerzo estival o debe serlo una alternativa que aparece en el horizonte y es mucho más barata.

Millonada

Carlo Ancelotti por ahora no está presente en las decisiones del club y el mercado de cara a la 23/24, ya que su continuidad solo está contemplada si repite con la Champions League, pero el Madrid no puede esperar a verano con ciertos movimientos y es por eso que no afloja con Jude Bellingham, pero, viendo que últimamente es afín a la idea de irse a la Premier League -sus guiños a Liverpool y City desde los three liones son ejemplos-, los blancos a la vez se mueven en otra dirección, una que cuesta 90 millones de euros menos.

Sí, efectivamente hablamos del producto nacional más exclusivo en la actualidad: Gabri Veiga, centrocampista del Celta de Vigo cuya cláusula de rescisión es de 40 millones de euros, es decir, bastante menor que los 130 kilos que el Madrid sopesa pagar al Borussia Dortmund por Bellingham. Y la duda existe porque es factible: ¿es 90 M mejor el inglés que el español? Incluso, es mejor jugador el futbolista del Dortmund al del Celta. Si se sopesan sendas cuestiones la decisión está clara, convencen a Florentino más los 40 M del internacional con España Sub-21 que los 130 M.

Entiéndannos, no es que el Madrid dude de Bellingham, es que confían en Veiga y, además, Benzema y Carvajal generan otros dos debates, que imploran aportar más ceros al gasto merengue al menos en la posición de lateral derecho y en la de delantero centro, siendo especialmente costosa esta última. Dicho de otra forma, si el Madrid quiere reforzarse en la medular pero también en el ataque y en la defensa, no puede pagar tan fácilmente 130 millones por Bellingham. La duda es comprensible.