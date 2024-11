De la Fuente apunta a las 2 joyas de LaLiga por las que hay tortas en Sevilla, Villarreal, Madrid y la Premier

Gabri Veiga fue la perla de LaLiga que despertó el interés de muchísimos clubs en LaLiga y la Premier, aunque se fue a Arabia; ahora hay dos piezas que lo hacen; dos que, como el de Porriño, sorprenden por su nivel pese a su precocidad y dos por los que, al estar en equipos humildes, hay tortas por contratarlos desde Sevilla a Villarreal pasando por Madrid y la Premier League. Al respecto, Luis de la Fuente ya los está observando de cerca, según señalan informes cercanos a La Roja.

Jofre Carreras (23 años) y Raúl Moro (21 años) son algo más que las estrellas, respectivas, de Espanyol y Real Valladolid, son dos de los jóvenes que más están brillando esta temporada en LaLiga EA Sports y dos que despiertan el interés de multitud de equipos tanto dentro como fuera de las fronteras de España.

Futuro por decidir para Jofre y Moro

“Estoy tranquilo, tengo 5 años por delante, si los cumplo perfecto. Me da esa tranquilidad. Me gustaría optar a lo máximo, todos pasan por la permanencia este año, pero me gustaría estar todos los años en Primera. Firmo con esa idea”, decía Jofre recientemente sobre su situación contractual y su estabilidad siendo la estrella de su equipo.

En la misma tesitura está el extremo blanquivioleta, el cual es la gran baza ofensiva del equipo de Pezzolano y un jugador tan clave en la capital castellana como débil es la línea que lo une en el futuro al club que comanda Ronaldo Nazário.

Enorme proyección y peso radical en sus equipos

Ni que decir tiene que el impacto en el juego de blanquiazules y blanquivioletas por parte de sendos jugadores es total. De hecho, Jofre ha sido titular en los últimos nueve partidos del equipo de Barcelona, donde además lo ha sido en diez de los doce partidos de LaLiga EA Sports disputados hasta la fecha por los de la ciudad condal.

Y el caso de Moro es todavía más radical, ya que en los cuatro partidos en los que no ha sido parte del once, su equipo lo ha notado de forma enorme, perdiendo el choque en todos esos casos. Además, el internacional sub-21 con Santi Denia es el máximo goleador de los pucelanos, con 3 tantos.

Villarreal, Atlético de Madrid, Betis o Sevilla son algunos de los equipos que los siguen; en la Premier hay otros tantos. Y ojo porque Arabia Saudí ya está al acecho; como Luis de la Fuente, que no los pierde de vista de cara al futuro de España.