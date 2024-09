De ser la guinda junto a Julián Álvarez a otro robo a La Roja de Arteta: adiós al Zidane español

El Atlético de Madrid se echó para atrás en el último momento sobre un fichaje que podía haberse unido a Julián Álvarez y Conor Gallagher, que ya quiso en su día el FC Barcelona, que apunta a fijo de La Roja en el futuro y por el que ahora no solo se interesa el Arsenal, sino que promete una puja fuerte y directa por el Zinedine Zidane español.

Apunta el medio de comunicación británico, Football Insider, especializado en el día a día de la Premier League, que los directivos del Arsenal han puesto sus ojos en el joven jugador del Valencia (21 años), Javi Guerra y que los informes señalan que la escuadra cañonera puede intentar su fichaje en próximas ventanas de transferencias.

🗣️Javi Guerra: “We have to keep working to improve and get the victory against @GironaFC_Engl” pic.twitter.com/KIdPXQWpQs