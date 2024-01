Decepcionó al Barça y por Griezmann y Morata tiene el OK de Simeone para irse de Madrid

El Atlético de Madrid disputa esta noche ante el Granada el último encuentro correspondiente a la jornada 21 de la Liga EA Sports y lo hace con varios asuntos en mente más allá de intentar conseguir la victoria para no descolgarse de la pelea por el título.

La salida de Ángel Correa al Al-Ittihad parece inminente, pero esta podría no ser la única víctima que se cobren Antoine Griezmann y Álvaro Morata en este mes de enero. El Cholo Simeone ha demostrado de manera fehaciente que el francés y el español cuentan con su total confianza y esto, amén de haber imposibilitado a Correa asentarse como titular en las últimas temporadas, está privando de muchos minutos a Memphis Depay.

El delantero pasó por las filas del Barça y su rendimiento fue tan discreto que no tardó el club en facilitar su salida tras el interés mostrado por el Atlético de Madrid. Eso sí, tampoco en el Cívitas Metropolitano el jugador ha podido mostrar una versión del todo convincente como para ganarse la admiración de Simeone y el técnico argentino es el primero que no se opondrá a la salida del jugador en este mes de enero, ya no solo porque seguirá disponiendo de Morata y Griezmann como grandes referencias, sino porque el club está en conversaciones para cerrar la incorporación de otro delantero, Moise Kean, en calidad de cedido por la Juventus.

Es cierto que Memphis Depay aún tiene contrato en vigor con la entidad rojiblanca hasta el 30 de junio de 2025, pero todo está muy encaminado para que el delantero abandone el proyecto próximamente, previsiblemente con destino al Galatasaray.

Lo más curioso de todo esto es que Depay, a pesar de haber disputado solo 23 encuentros con la elástica rojiblanca, ha firmado 8 goles, una cifra nada despreciable atendiendo a que únicamente ha sido titular en siete ocasiones.