Deco da el sorpresón definitivo a Xavi con un fichaje de 7M como Gavi: ‘No’ al Bayern por el Barça

En un mercado de fichajes donde la mermada economía del Futbol Club Barcelona no está lista para muchos milagros, Deco y la directiva de Joan Laporta están cerca de alcanzar un nuevo hito en este mes de enero con el fichaje de una de las grandes joyas del panorama europeo como lo es Lucas Bergvall, el mediocentro sueco sobre el cual, según cuenta Mundo Deportivo, hay gran optimismo en la ciudad condal, al cual ven muy cerca de acabar vistiendo la elástica blaugrana, el cual también habría entrado en los informes del Bayern de Múnich.

Vestir de blaugrana como prioridad

Pese a todo, para que el optimismo reine en las oficinas del Camp Nou ha sido necesario saber que el jugador desea, ante todas las propuestas existentes, defender los colores del Barça, pasando, incluso del ya mencionado Bayern de Múnich, que, pese a hacer una oferta superior, no acaba de convencer al sueco como lo hacen los culés.

En este sentido, Deco sabe que con Bergvall podría paliar el gran mal que acusa Xavi en esta temporada en can Barça, donde no dispone de suficientes centrocampistas de alto nivel como para paliar la baja de un Gavi, que se nota más de lo que debería. En este caso, la llegada del sueco, pese a no ser la de un valor seguro como pudiera ser un Bernardo Silva, sí que supone un paso adelante, pues, en sus pocos partidos con el Djurgarden ha dejado muy buenas sensaciones, en especial por su trato exquisito al balón a la hora de pasar y distribuir el juego.

La economía, el gran escollo a salvar

En estos momentos, el único obstáculo que separa a Barça y Bergvall es el aspecto económico. Los culés tienen muy claro que el sueco es un jugador de ADN Barça. Sin embargo, con LaLiga cerrada a dar ninguna tregua en el tema del fair-play, cualquier inscripción que quieran hacer tanto Deco como Laporta, será toda una quimera, pues requerirá hacer hueco previo, bien sea mediante una venta o cualquier operación que genere liquidez e ingresos para el Barça.

Así pues, cierto optimismo respecto del fichaje de Lucas Bergvall, que se ha convertido en la gran joya del fútbol europeo y que ya ha hecho saber al Barça que su deseo no es otro que defender los colores blaugrana.