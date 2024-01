Xavi se avergüenza de su error: echó al prometedor crack de La Masia para fichar a Oriol Romeu

Los problemas económicos del FC Barcelona imposibilitaron grandes desembolsos durante el mercado veraniego de 2023, pero aun así fueron varios los futbolistas que llegaron al club para reforzar la plantilla de Xavi Hernández, como es el caso de Oriol Romeu.

Eso sí, de por medio también se cerraron algunas ventas de las que hoy está comenzando a arrepentirse el técnico catalán, ya que el rendimiento, por ejemplo, del mencionado Oriol Romeu bien ha recordado el fallo cometido por el Barça cunado decidió abrir la puerta de salida de manera definitiva a Nico González.

Hay que matizar que ni mucho menos el rendimiento del centrocampista gallego fue gratificante durante su temporada como cedido en el Valencia, pero Xavi antepuso a Oriol Romeu en lo que supuso el fin de los días de Nico como miembro de la entidad culé a pesar de haber estado considerado durante muchos años como uno de los canteranos más prometedores formados en La Masia. Además, sus primeras apariciones con el primer equipo, siendo francos, no fueron nada despreciables.

En tal caso, las prestaciones de Romeu están siendo muy decepcionantes desde el postrero mes de agosto y el propio Xavi ha perdido su total confianza en el veterano pivote catalán, tanto que está siendo prácticamente invisible para el entrenador de Terrassa en las últimas semanas.

En este sentido, la cosa es aún más grave si tenemos en cuenta la ínfima cantidad que rescató Joan Laporta por el traspaso de Nico, 8 millones de euros, una cifra que, hoy por hoy, apenas tiene trascendencia a la hora de cerrar fichajes de primer nivel.

Si a esto le sumamos, además, que Nico González es once años más joven que Romeu, el error es más evidente aún en la Ciudad Condal, aunque Xavi ya no puede hacer otra cosa que quedarse con la incógnita de qué rendimiento hubiera ofrecido el gallego en su actual plantilla: peor que el nivel mostrado por Oriol Romeu, desde luego, no hubiera sido.