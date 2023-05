Deco desdice a Alemany y crea un cisma a Laporta con Raphinha: el Barça pierde la vía del oro

La huida hacia adelante de Joan Laporta ha topado con Deco, exleyenda del Barça, que salió por la puerta de atrás con Pep Guardiola, llega para suceder a Mateu Alemany y lo hace con dos puntos sobre sí: fue colaborador con Jorge Mendes y además tiene una particularidad que puede ser un obstáculo tremendo en la idea del propio Barcelona de hacer caja este verano, es el agente de Raphinha, jugador de los pocos que podría ser vendido por una millonada en el mercado de fichajes para recaudar y tapar agujeros.

Pero eso, con Deco de director deportivo del club, no va a pasar y así se lo han comunicado al FC Barcelona; simplemente Raphinha cierra las puertas a una salida, quiere triunfar en el Barça, se remite a su contrato y el tema está zanjado por su parte. De modo que el primer paso para salir del atolladero de perder a Alemany, el cual veía en la venta de Raphinha una solución y que parece que va encaminado a fichar a Deco en esa posición del club, ya llega con un punto difícil sobre la mesa.

Las opciones son limitadas

Si el internacional con la pentacampeona y su representante se niegan a la venta, entonces el Barça tendrá que encontrar otras piezas que acepten salir, pero no solo eso, tendrá que encontrar jugadores que puedan salir y que dejen dinero en caja con ello, ya que de lo contrario se liberaría masa salarial pero no se paliarían los daños económicos. Laporta trabaja en otras vías por ello, en nuevas palancas, pero su descrédito en este asunto puede generarle problemas al amparo del caso Negreira, que ya está manchando la imagen del club, y del paso en falso por Leo Messi, el cual está poco menos que imposible.

Rendimiento en duda

Raphinha no ha tenido malos números esta campaña e incluso ha tenido actuaciones notables esta temporada, la de su debut en el club, sin embargo la larga tradición de brasileños en can Barça ha hecho que las expectativas con él se enfríen. Se piensa desde ciertos ámbitos del club que, para el gasto ingente en su fichaje, es mucho menos de lo que se pensaban, no es el clásico brasileño rompedor como lo fueron los Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Rivaldo o Neymar Júnior; simplemente, sin Leo Messi, no es el crack que esperaban, de esos a los que aferrarse en los momentos delicados; de ahí la idea de la venta.