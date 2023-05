El mejor pagado, enemigo de Luis Enrique, sustento de Ten Hag y Casemiro y puede ser otro CR7

El Manchester United tiene dos asuntos deportivos aún por concretar en esta campaña y un tercero en proyección, que consta de tener éxito en el mercado de fichajes. De lo primero hay poco que decir, los red devils se juegan su pase a la Champions League en las últimas jornadas frente a Newcastle y un Liverpool que viene de menos a más, mientras que en el apartado de fichajes hay muchos frente abiertos, con uno ya prácticamente cerrado; eso sí, con dudas…

Nadie tiene mejor sueldo en su posición

Acababa contrato David de Gea en junio de esta campaña y solo tenía dos opciones: aceptar la rebaja de sueldo y estatus que le ofrecía el equipo del Teatro de los sueños o tratar de buscar suerte fuera, a su edad y con un salario enorme. Finalmente se ha confirmado lo primero: el portero se quedará en el United bajándose ostensiblemente su salario y aceptando, en principio, su papel de gregario cuando toque.

Curiosamente es este segundo asunto el que más preocupación despierta sobre la situación del ex del Atlético de Madrid en Old Trafford ya que su titularidad mantenida a lo largo del tiempo y su edad, 32 años, no parecen el mejor campo de cultivo para el silencio de una personalidad que aparte sus ambiciones personales por el bien grupal. No ayuda en este hecho su maido desencuentro en La Roja con Luis Enrique. Está por ver tal cosa, aunque estos experimentos no han solido salir bien en el gigante inglés.

Sin ir más lejos, antes de este acuerdo, el mismo Casemiro, una de las estrellas del equipo y como De Gea uno de sus principales recursos defensivos, tuvo que tratar de lidiar con el descontento de CR7, excompañero suyo en el Real Madrid, durante el enfrentamiento del luso con su entrenador, Erik ten Hag; un intento baldío y que acabó mal. El United planea poner por delante de De Gea a otro portero y seguro que Casemiro y Ten Hag miran con recelo cómo vaya a encajarlo un jugador, el español, que lleva doce temporadas en el club y hasta junio recibe un salario de 21,95 millones de euros. Y que además tiene episodios de encajar mal la suplencia: ese es el motivo según ciertas fuentes que le habría sacado de los planes de Luis Enrique.