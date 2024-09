Deco le cerró la puerta a Keylor: el sustituto de ter Stegen dio el OK; Iñaki Peña, de espectador

La temporada apenas empezó y el Barça ya tiene problemas serios en cuanto a las lesiones, no hay uno ni dos, es una cantidad considerable de futbolistas que están fuera de la lista por este mal se apoderó hasta de Marc-André ter Stegen. El portero se llevó la peor parte en una jugada puntual y su pierna derecha se llevó pagó las consecuencias, su baja será aproximadamente de ocho meses, tiempo suficiente para la institución consiga un relevo. Y tras negociaciones, se llegó a la determinación que ya hay arquero.

Tal como ocurrió con Real Madrid cuando Courtois se lesionó, el elegido fue Kepa Arrizabalaga, aunque Andriy Lunin le terminó quitando el puesto. Con el Barcelona pasa por el aspecto de apostar por un jugador que ya estaba retirado como Wojciech Szczesny, quien pasó su última aventura en la Juventus. Sin embargo, y pese a que el Barcelona respetaría la decisión del polaco, su llegada es inminente a Can Barça y se pondrá enseguida a las órdenes de Hansi Flick, solo restan detalles para que su viaje se dé y todo estaría listo para que se una a la temporada.

Lo que era un secreto a voces terminó siendo una confirmación que el periodista Fabrizio Romano dio con lujos de detalles. El comunicador usó su cuenta de ‘X’ para confirmar la noticia: “Acuerdo cerrado para que el portero polaco se incorpore como agente libre”. Cabe precisar que a los 34 años el polaco ya había colgado los guantes, pero le llamó el club catalán y enseguida dio el sí.

🚨🔵🔴 Wojciech Szczesny to Barcelona, here we go! Deal in place for Polish goalkeeper to join as free agent.



Szczesny will come out of retirement to sign for Barça and replace ter Stegen on one year contract.



↪️🇵🇱 Medical tests will take place in Spain in the next days. pic.twitter.com/FClO42e6Qg