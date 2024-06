Definido el fichaje prioritario de Hansi Flick: antes que a Nico Williams pide al MVP de Xabi Alonso

Ya no es ninguna sorpresa ver al Barça buscando refuerzos para la posición de carrilero diestro. Una demarcación para la cual, el conjunto blaugrana hace cerca de nueve años que busca al sucesor de Dani Alves. Tarea que hasta ahora no ha tenido solución y para la cual, tras el fracaso con Cancelo, Hansi Flick ya ha dado el nombre con el que trabajar. Se trata de Jeremie Frimpong, al que, según Catalunya Ràdio, el técnico germano ha definido como prioridad absoluta.

En este sentido, el jugador estrella del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso se postularía como el primer gran traspaso de la era Flick en can Barça. Una operación, la del neerlandés que genera consenso en todo el club, pese a las dificultades que pueda presentar su traspaso, pues, como ya es sabido, el precio no será barato y la economía del club no está como para tirar cohetes.

Las bases antes que la delantera

Si bien es cierto, que con la espectacular Eurocopa de Nico Williams, el español ha ganado muchos enteros para ser el fichaje estrella del verano. La idea de Flick pasa por, primero reforzar y consolidar la base del equipo en la parcela defensiva para, después, poner el foco en la delantera. Y es que, mientras que el fichaje del español sigue sobre la mesa, hasta que no salgan algunas piezas como Raphinha o Ferran Torres, no parece que haya posibilidad alguna de que llegue.

Además, otro aspecto que refuerza la tesis del técnico del Barça, es el hecho que no hay ningún lateral diestro natural en la plantilla culé. Pues, hasta ahora, ha sido Koundé, el que ha defendido el flanco derecho. Algo que no acaba de convencer a un Flick que busca tener laterales con mayor capacidad para influir en el ataque. Aspecto en el que Frimpong es el mejor del mundo. Tal como lo demostró bajo las órdenes de Xabi Alonso aportando 14 goles y 12 asistencias.

Así pues, en las oficinas del Camp Nou ya conocen la prioridad de Hansi Flick en el mercado de fichajes, la llegada de un lateral diestro de primer nivel como lo es Jeremie Frimpong, que llegaría antes que otros grandes cracks como Nico Williams.