Del curioso saludo con Guardiola al mensaje a los hinchas culés: a Ibrahimovic no se le escapa nada

Estados Unidos fue el centro de encuentro de más de un club europeo para poner en marcha la pretemporada de cara al nuevo curso. Barcelona, con Hansi Flick a la cabeza, sostuvieron algunos encuentros con el fin de tomar una decisión en cuanto al once titular para disputar LaLiga y lo que se venga. Estos amistosos también significaron encuentros significativos para los culés; y el más especial, contra el AC Milan. Y no necesariamente por la buena relación que hay entre ambas instituciones, sino por un personaje en particular.

Zlatan Ibrahimovic se robó los focos tras aparecer en el duelo entre blaugranas y rossoneros. El exdelantero sueco colgó los botines a los 41 años y dese entonces viene desempeñando el rol de embajador, por lo tanto, era evidente que iba a presentarse en el duelo. Pero no todo quedo ahí, el controvertido exjugador se tomó el tiempo para mandarle un mensaje a los hinchas que alguna vez lo alentaron. Precisamente, el Barça lo subió a sus redes sociales.

El mensaje del sueco

La cita entre Barcelona y Milan reunió a distintos cracks del fútbol, como Lewandowski con Thiago Alcántara y Zlatan Ibrahimovic. Este último, no se olvidó del aprecio a los hinchas culés y les mandó un mensaje emotivo. “¿Qué pasa fans del Barcelona?, soy Zlatan. Espero que estén bien y les deseo lo mejor y buena suerte esta temporada. Cuídense, chau’’, dijo el sueco en un video que la cuenta oficial del club subió a sus redes.

Frío saludo con Pep

Ya pasaron 14 años desde que Zlatan y Guardiola separaron sus caminos tras su paso por el Barcelona, en donde, en vez de cosechar una buena relación, ocurrió todo lo contrario. El exatacante había revelado en su autobiografía la pésima relación que mantenía con el español, tanto así que lo llamó cobarde. Y en el último amistoso entre Manchester City y Milan, ambos se reencontraron para sostener una breve conversación.

Zlatan salió ganando

El el ex Barcelona tiene la fama de ser un personaje único, por sus ocurrencias constantes fuera y cuando estuvo dentro del campo. El saludo con Pep causó interacción inmediata, pero Zlatan mantiene viva la tendencia de no salir perdiendo nunca, de tal modo que usó su red social para optar escribir: “Just a friendly game’’ (solo un partido amistoso).