Del Nido entra como un miura al vestuario del Sevilla, García Pimienta firmó 2 lastres, él los echa

Dos de los fichajes que el Sevilla realizó este verano están resultando un lastre para el equipo y, por ende, también para los planes de su entrenador, García Pimienta, por eso José María del Nido Carrasco empieza a creer que no fueron buenas operaciones y está más que disgustado con su rendimiento.

Es más, según cuentan, a juicio del máximo mandatario del club hispalense, ahora entiende la razón de que el Leicester City y el Atlético de Madrid, sus anteriores entidades propietarias, se deshicieran de Kelechi Iheanacho y Saúl Ñíguez, los dos futbolistas de los que hablamos, dos de los teóricos grandes refuerzos del equipo y que, sin embargo, están aportando poquísimo en el arranque liguero.

Sin goles no hay justificación para García Pimienta

Vayamos primero al caso del supuesto goleador nigeriano, quien ha disputado seis partidos en el Campeonato Nacional de Liga y donde no ha anotado ni un gol todavía. Es decir, en su función de anotador no tiene defensa por el momento. Es verdad que no juega todo lo que podría, ha estado sobre el terreno de juego en LaLiga EA Sports solo 282 minutos en 12 partidos, pero cuando se le ha dado la confianza, no lo ha aprovechado.

Sin ir más lejos, jugó de inicio ante el Deportivo Alavés, el Real Valladolid y el Athletic Club de Bilbao y en los tres choques fue infructuoso, de ahí que el míster no lo haya puesto más.

Saúl Ñíguez es un caso aún peor

Lo del jugador del Atlético de Madrid (está en calidad de cedido en el Sánchez-Pizjuán) es todavía peor. Primero porque llegó como elemento clave para la medular, una zona de creación en la que aún no ha aportado gran cosa, pero es que, además, juega más bien poco y no precisamente por decisión técnica.

El de Elche arrancó LaLiga (ante Las Palmas) suspendido, a los dos partidos vio una tarjeta roja que lo apartó otros dos y, para colmo, dos choques después, se lesionó, de modo que en 12 partidos un teórico titular indiscutible como él solo ha ayudado en cuatro. Como comprenderán, Del Nido no está contento con ellos.