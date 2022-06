Dembélé aclara su futuro, reunión cerrada: adiós al Barsa y no al PSG

Joan Laporta y Ousmane Dembélé siguen sin llegar a un acuerdo. El presidente del FC. Barcelona no consigue trasladar una oferta al jugador y al representante que les convenza y cada vez queda menos para que su contrato expire. Si el 30 de junio de 2022 el futbolista francés no ha firmado ningún acuerdo con el conjunto azulgrana, quedará libre y podrá fichar gratis por cualquier equipo. Una situación que no parece preocupar mucho al galo, ya que, tal y como informa TalkSports, el ex del Borussia Dortmund tiene prevista una reunión esta misma semana con un equipo para aclarar su futuro.

Según TalkSports, Ousmane Dembélé podría convertirse en el primer fichaje de la era Todd Boehly en el Chelsea. Este medio asegura que el propio Thomas Tuchel se reunirá esta misma semana con el jugador, con el que guarda una gran relación tras haber coincidido juntos en el Borussia Dortmund, para hablarle de su proyecto e intentar convencerlo para que juegue con ellos el año que viene en Satamford Bridge.

Ousmane Dembélé llegó al FC. Barcelona con 20 años en 2017 tras el pago de 135 millones de euros al Borussia Dortmund. Su rendimiento ha estado muy lejos de lo que se esperaba de él, habiendo conseguido disputar en esas 5 temporadas tan solo 150 partidos, siendo su mejor curso el anterior, donde anotó dos goles y dio 13 asistencias en 21 apariciones. Números muy por debajo de lo que se esperaba de él teniendo en cuenta que en el equipo alemán anotó 10 goles y dio 21 asistencias en tan solo 49 encuentros.

Thomas Tuchel se acuerda del Ousmane Dembélé del Borussia Dortmund y por eso quiere traérselo de nuevo consigo, donde podría coincidir también con Pulisic. Lo cierto es que el futuro del francés parece que se va aclarando poco a poco, según asegura el propio jugador, él tiene la intención de continuar en España y su primera opción es el Barsa, pero sus palabras entran en conflicto con sus actos, ya que, de momento ha rechazado todas las propuestas que el club le ha traslado. Por otro lado, parece que el PSG ha decidido no contar con ‘EL Mosquito’ para el año que viene, por lo que su única opción a día de hoy parece que está en Londres con Thomas Tuchel.