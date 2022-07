Dembélé, Marcelo, Alves y Suárez, juntos al 'equipo' que nadie quiere

El 30 de junio es una fecha emblemática para el mundo del fútbol. Es el momento en el que expiran los contratos firmados, en el que aquellos jugadores que no han logrado una renovación quedan libres y en el que tienen que empezar a escuchar ofertas de todos los equipos que llaman a sus respectivas puertas. Este verano no iba a ser menos y, como es habitual, hay un buen número de futbolistas de mucho renombre que se han quedado sin trabajo y por eso vamos a repasar algunos de los más emblemáticos, aunque por supuesto hay muchos que tienen negociaciones avanzadas.

Uno de los que más viene sonando en los últimos tiempos y cuya situación es más compleja es Ousmane Dembélé. Su contrato con el Fútbol Club Barcelona ha expirado y los intentos de negociación, al menos hasta la fecha, han sido fallidos, pero eso no significa que el Barça haya arrojado la toalla y no siga pensando en quedarse con él. Desde la Premier League, entre otros lugares, le siguen llegando cantos de sirena al futbolista francés pero todavía no ha encontrado la oferta que le satisfaga así que sigue esperando para ver cuál es su mejor opción.

Marcelo, Alves o Luis Suárez, libres

Otro de los ilustres que suma su nombre a esta lista de jugadores sin equipo es Marcelo Vieira. El hasta esta temporada capitán del Real Madrid finalizó su vínculo con el equipo blanco después de tantos años y ahora, a sus 34 años, todavía no está nada claro dónde va a jugar la temporada que viene. En una situación similar se encuentra Dani Alves, también veterano, que regresó al Barça para jugar la mitad de la campaña pasada y que se han encontrado con que los culés no le han renovado.

Luis Suárez también está dando mucho de qué hablar en este mercado de verano. Tras su salida del Atlético de Madrid, el futuro es incierto porque tiene muchas opciones encima de la mesa tanto de la Premier League como de River Plate para jugar en Argentina. Quienes parece que tienen todo más encarrilado son Di María o Dybala, uno camino a la Juventus y el otro a punto de llegar al Inter de Milán.