Dembélé se harta del Barça, ni con 200 millones: nuevo destino y feliz

El 30 de junio Ousmane Dembélé dejó de ser futbolista del FC. Barcelona y quedó como agente libre para poder fichar gratis por cualquier equipo. Tras más de un año en negociaciones con Joan Laporta y la junta directiva, el presidente del conjunto azulgrana y el futbolista francés no han conseguido llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses del ‘Mosquito’.

Durante todo este tiempo, han sido muchos los desencuentros entre Dembélé y Joan Laporta llegándose incluso al extremo de apartar al futbolista del equipo en el mes de enero por su negativa a renovar con el FC. Barcelona y así forzar su salida en el mercado de invierno. Pero el francés, al igual que ha ocurrido ahora en junio, no solo no ha conseguido renovar con el Barça, sino que tampoco ha llegado a ningún acuerdo con ningún otro club, y es que el deseo del ex del Borussia Dortmund ha sido siempre el mismo aunque no lo parezca, permanecer en el Camp Nou, al igual que el problema ha sido siempre el mismo, su alta ficha.

Un salario muy difícil de asumir por la actual situación económica del FC. Barcelona, pero que, tras el acuerdo alcanzado de 207. 5 millones de euros con el Fondo Sixth Street por el 10% de los derechos televisivos, el panorama era muy diferente, y bien se podría haber llegado a un acuerdo con el jugador francés, pero no ha sido así, ha llegado el 30 de junio, y ni con 200 millones de euros Joan Laporta ha conseguido firmar un nuevo contrato con Dembélé.

Por lo tanto, ahora Ousmane Dembélé, harto de la situación en el FC. Barcelona, es libre para firmar un nuevo contrato con cualquier equipo y volver a ser feliz, y hay 3 equipos que están muy bien situados para hacerse con ‘El Mosquito’ tal y como aseguran los medios locales: Chelsea, PSG y Bayern de Múnich.

Lo cierto es que a los 3 equipos le hacen falta a día de hoy un jugador del perfil de Osumane. El Chelsea necesita gente arriba, buscan salida a Pulisic y Ziyech, Lukaku ya es oficialmente del Inter de Milán y Werner no ha conseguido adaptarse a la Premier League. De los 3 equipos mencionados, quizás sea quien más lo necesite.

Por su parte, el Bayern de Múnich con el fichaje de Mané parece haber cubierto esta posición, pero la salida de Lewandowski, precisamente al Barça, podría mover el senegalés a la posición de ‘9’ y los bávaros podrían necesitar un nuevo hombre de banda. En cambio, el PSG es quizás el equipo al que menos le urge un hombre de banda pese a la marcha de Di María, todo dependerá de lo que suceda con Neymar Jr.