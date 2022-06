Bayern y United pelean por el recambio de Achraf: 20 millones

El Bayern de Múnich ya ha hecho oficial el fichaje de Noussair Mazaraoui para las próximas cuatro temporadas. El jugador del Ajax ficha por el conjunto bávaro para 2026 pero a pesar de ello, el conjunto alemán está pensando en realizar un segundo fichaje para esa posición. Según Calciomercato, los bávaros habrían centrado sus objetivos en el internacional neerlandés de 26 años Denzel Dumfries.

El lateral derecho del Inter de Milán llegó al conjunto italiano el verano pasado procedente del PSV tras el pagó de 15 millones de euros al conjunto neerlandés. Los neroazzurros tuvieron que reforzar el lado derecho de su zaga debido a la venta de Achraf Hakimi al PSG por 60 millones de euros, es decir, que tuvieron un beneficio de 45 millones de euros. Una operación que se podría calificar como de éxito, ya que, el marroquí ha anotado 4 goles y 6 asistencias en 32 partidos suma 5 tantos y 4 pases de gol en 33 encuentros. Cifras casi idénticas, pero con un beneficio de 45 millones de euros.

Tan buena ha sido la temporada de Denzel Dumfries, que varios equipos han puesto sus ojos en el neerlandés, porque, no solo el Bayern de Múnich anda detrás del jugador. Según informa Calciomercato, el Manchester United está muy interesado en el fichaje del ex del PSV. Los Diablos Rojos necesitan hacer una gran remodelación de la plantilla este verano y Aaron Wan-Bissaka no entra en los planes del nuevo entrenador Ten Hag.

Wan-Bissaka llegó al Manchester United procedente del Crystal Palace tras el pago de 55 millones al conjunto londinense. Tras tres años en la disciplina de Old Trafford donde ha conseguido ser internacional absoluto con Inglaterra, la mala temporada de los Diablos Rojos le ha pasado factura y con la llegada de Ralf Rangnick al banquillo perdió su puesto en favor de Diogo Dalot, a quien también se le busca una salida en el próximo mercado de fichajes.

Por lo que, el Manchester United podría quedarse sin laterales derechos este verano y necesitará acudir al mercado para renovar la banda derecha de su zaga y parece que su ojetivo es fichar al neerlandés Denzel Dumfries. Veremos quien acaba ganando la lucha entre estos dos equipos por el jugador del Inter de Milán.