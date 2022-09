Dembélé sin tapujos: admite errores en el Barça, Xavi y Laporta actúan

Si hay un jugador que ha cambiado radicalmente su personalidad en estos últimos años, ése es Ousmane Dembélé. El francés ya incluso se atreve a enfrentarse a los medios de comunicación pronunciando el castellano, síntomas notables de madurez que le empiezan a consolidar como un hombre importante en el actual Barcelona. Los compañeros de Sport y Mundo Deportivo, han sido testigos de las confesiones de un jugador que confía mucho más en sí mismo gracias a la confianza otorgada por Laporta y Xavi tras la renovación del extremo con el conjunto azulgrana. Fruto de ello han sido sus sorprendentes declaraciones hablando sin tapujos de sus difíciles primeros años como culé.

"Las lesiones venían porque a los 20 años no trabajaba como ahora. Y si quieres ser un gran jugador, hay que trabajar. Tu talento no es suficiente. Antes no lo sabía, pero ahora veo que es fundamental trabajar dentro y fuera del campo", declaró sin tapujos un Dembélé que no tiene miedo a tirarse piedras sobre su propio tejado sobre sus infructuosos primeros años como jugador del Barcelona: "trabajo mucho más con los fisioterapeutas, también con mi fisio personal. La clave está en el trabajo fuera del campo, si no trabajas fuera del campo te lesionas seguro, como me pasaba a mí antes”, añadió.

Una actitud que confiesa le empezó a cambiar a raíz de la llegada de Ronald Koeman, pero que se terminó de fortalecer con el desembarco del binomio Xavi-Laporta: "Mi relación con Xavi es especial, quiero seguir mucho tiempo a su lado. Sin duda, ha sido clave para seguir. También el presidente, hablo mucho con los dos. Estoy bien. Todo el mundo está contento ahora", expresó el francés.

Un jugador que afirma no sentirse así de a gusto desde que se destapó en el Borussia Dortmund de la mano de Thomas Tuchel. Rendimiento que se está empezando a volver a ver en el Barcelona gracias a la madurez que, finalmente, ha conseguido experimentar en el club. Y es que muchas veces, cuesta exprimir las cualidades de un futbolista, y en el conjunto azulgrana lo han terminado logrando a base de paciencia y sacrificios por el francés.