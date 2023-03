Desbarajuste incontrolable para ‘Carletto’: Vinicius recibe la puñalada trapera con más trasfondo

El Real Madrid no pudo desequilibrar el resultado inicial en el partido que cerró la tanda dominical ante el Real Betis el pasado domingo y nuevamente Vinicius JR fue uno de los protagonizadas del encuentro. No obstante, esto ha dejado de mirar al apartado deportivo en los últimos meses ya que el extremo brasileño de 22 años se ha convertido en el centro de atención, pero no por sus méritos en el césped, sino por las continuas polémicas en las que se ve inmerso.

A medida que las provocaciones de jugadores y aficionados rivales han ido aumentando en los diferentes estadios españoles que tiene que visitar el Real Madrid con motivo del campeonato liguero, el rendimiento de Vinicius ha ido decayendo hasta provocar que, sin mostrar su mejor versión, el equipo apenas cuente con recursos ofensivos para conseguir resultados satisfactorios.

Pero ojo, lo peor para el extremo sudamericano no es que su rendimiento cada vez se esté cuestionando más en Chamartín, sino que algunos compañeros suyos en la plantilla han comenzado a hartarse de las continuas polémicas en las que se ve envuelto el crack, polémicas derivadas de su comportamiento. La mejor prueba de ello es que el pasado domingo se presenció en Sevilla cómo Antonio Rüdiger o Lucas Vázquez hicieron ostensibles gestos de disconformidad con la actitud del ‘20’ en los innumerables rifirrafes protagonizados por Vinicius.

Esto, si no afectara a su rendimiento, no contaría con tanto trasfondo, pero es evidente que los rivales están apostando por una actitud aguerrida con el brasileño como objetivo para lastar su rendimiento sobre el terreno de juego, una dinámica que está causando estupor dentro de la plantilla y que ya ‘Carletto’ no puede controlar.

Vinicius es indiscutible para el entrenador italiano y seguirá apostando por él en el sector izquierdo a sabiendas de que su rendimiento está siendo castigado por su controvertido comportamiento: lo peor, que no parece esto tenga solución a corto plazo en la casa blanca ya que ‘Carletto’ difícilmente sentará al jugador para darle un toque de atención.