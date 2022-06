Descartado por el Barcelona, Simeone ofrece venganza, Griezmann espera

El Atlético de Madrid está levantando poca polvareda en el mercado de fichajes pero eso no quiere decir que no se esté moviendo. Más bien todo lo contrario ya que el Cholo Simeone tiene muy claro que quiere mejorar la plantilla y darle un nuevo salto de calidad para olvidar este pasado curso donde las cosas no le han salido, en absoluto, como esperaba. Y una de las zonas que el argentino quiere reforzar es la defensa, esa que le aporta identidad a su equipo y que le ha llevado a la gloria, y por eso ha puesto sus ojos en un zaguero.

Se trata, según las informaciones del medio británico Sky Sports, de Emerson Royal, un lateral derecho que puede aportarle mucho aire fresco a la línea de retaguardia del Cholo y que además le ofrecería muchísima más polivalencia en ataque en el caso de que siga optando por jugar con tres centrales y dos carrileros como ha sucedido en la pasada campaña durante muchos momentos. Se trata de un jugador que, por otra parte, ya conoce lo que es jugar en LaLiga y eso siempre supone un plus a sumar en la adaptación, ya que hay que recordar que fichó por el Barcelona procedente del Mineiro en el año 2019, si bien es cierto que en el club azulgrana jamás llegó a despuntar, y que vivió una experiencia en el Real Betis durante dos años mucho más gratificante que hizo que los culés lo repescaran.

Emerson ha contado con muchísimo protagonismo a lo largo de la temporada que acaba de finalizar y ha sido una pieza fundamental para el Tottenham. Ha disputado un total de 44 encuentros y casi 3.000 minutos, por lo que su valía ha quedado más que demostrada. Eso sí, cuenta con contrato en vigor con los Spurs hasta el año 2026 así que el Atlético de Madrid debería emplear una buena partida de dinero para el brasileño.

Así las cosas, se daría la circunstancia de que uno de los descartes del Barcelona hace apenas un año podría llegar como generador de mucha ilusión al Atleti para subir el nive de la plantilla del Cholo Simeone.