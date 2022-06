Laporta confiesa su trauma con Messi: la promesa del Barça al del PSG

La salida de Leo Messi el pasado verano del Fútbol Club Barcelona dirección a París fue un trago que, un año después, todavía es difícil de digerir para muchos. Aficionados, simpatizantes, entrenadores... y por supuesto la directiva de la propia entidad. Joan Laporta pasará a la historia como el presidente que no pudo retener al astro argentino acudiado hasta el cuello por los problemas económicos y al mandatario todavía le sigue doliendo muchísimo aquella situación.

El Barça celebró su Asamblea de socios para tratar de desbloquear la complicada situación financiera en la que se encuentra, y en la que se acordó el desbloqueo de las dos palancas que proponía la Junta Directiva para ingresar dinero rápido y poder tener liquidez en el próximo mercado de verano, pero también se habló de muchas otras cosas. Joan Laporta fue preguntado por infinidad de cuestiones y una de ellas fue, por supuesto, la salida de Leo Messi.

El presidente no ocultó su sentir con todo lo que sucedió, si bien es cierto, que desde hace un tiempo y tal y como hemos contado en Don Balón, el entorno del argentino está molesto por tratar de deslizar siempre su nombre vinculado a un posible regreso al Camp Nou que es imposible que se produzca actualmente. “Me tiene muy triste todo lo que pasó con Leo”, alegó Laporta. Además, el presidente no descarta hacerle al ‘10’ cualquier tipo de homenaje como reconocimiento a su trayectoria como culé: “Es un tema que todas las iniciativas que haya para hacer un reconocimiento a todo lo que Messi ha dado me apunto, las lidero o voy detrás de quien las lidere”.

Y Laporta prosiguió hablando de la importancia histórica de Leo Messi en el Fútbol Club Barcelona: “Para mí Leo siempre habrá estado en el Barça. Las circunstancias nos hicieron hacer lo que hicimos pero eso no puede malmeter el reconocimiento que le tenemos que hacer y tarde o temprano, espero que temprano, le podamos hacer un homenaje a este jugador que nos ha dado tantos años de gloria, sin él no se entenderían los últimos 20 años del Barcelona”. Y finalizó el presidente culé reconociendo que todavía es algo que no ha superado: “Me tiene triste y hasta que no lo solucionemos, espero que me aconsejen. En cualquier caso es un reconocimiento eterno por todo lo que ha hecho”.