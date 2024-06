Desde la Euro, Mbappé presiona al Barça: de inicio, 100M ahogan a Laporta e indignan a Deco y Flick

Joan Laporta, en su papel, trata de sacar balones fuera de un barco, el culé, que hace aguas. No se irá a pique porque el Barça es el Barça, pero eso no quita para que a cada yarda se vaya capeando el temporal con parches, achicando agua y ahora con dos importantes retos que sí pueden ser el iceberg del mandatario. Uno, la buena marcha de su eterno rival y su gran fichaje, Kylian Mbappé -accidentado en el choque ante Austria en el inicio con victoria (1-0) de les bleus en esta Euro 2024- que seguramente de más potencia de fuego al transatlántico merengue. Mal asunto. El otro, además del económico, es el deportivo: otra temporada sin títulos no será salvada por ningún mensaje optimista.

Porque el presidente representa eso, el optimismo, aunque a veces desmedido. Que el Madrid esté en una situación mejor -algo evidente y que Xavi, por decirlo, fue fulminado- no debería ser una barrera insalvable para tratar de reconstruir a un FC Barcelona con una gran plantilla y muchas posibilidades, pero existe un afán comparativo que es dañino para la entidad culé. Y por eso los 100 millones de euros que necesita Laporta ahogan más por la llegada al Bernabéu del jugador nacido en Bondy, entre otros tantos problemas.

Fichajes contra la crisis

A los rigores económicos -publicaba el diario AS que el Barça lleva acumulando deudas desde el año 2018, algo que ninguno de sus grandes competidores en Europa hace, sumando a esta cantidad un déficit mayor de los 1000M y sin recuperación de ingresos desde 2019- hay que añadir los deportivos, y a eso, al mismo Xavi, Vitor Roque, el caso Negreira o el impago de Libero, entre un largo etcétera. Y todo hace daño. Es decir, las cosas son complejas en el Barça y encima tiene una urgencia mayor: antes del 30 de este mes debe ingresar 100M para poder fichar al menos lo que vende.

La manida regla de 1:1 está al alcance, pero antes han de caer esos 100 millones, que el Barça busca en cada esquina, en Nike o en pólizas de crédito con ciertos bancos, como publicó La Vanguardia. Y en medio están Deco y Flick, esperando que la situación se descongele para poder señalar descartes en la plantilla con los que ingresar y lanzarse a por fichajes; al fin y al cabo, parece que no, pero arrancamos el tramo final de junio, la temporada que viene asoma a la vuelta de la esquina y el monstruo de la capital viene atronando con sus pasos.