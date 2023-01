Desplante del recambio de Busquets al Barça: duro golpe en el Camp Nou

En el FC Barcelona están buscando con insistencia el recambio de Sergio Busquets para la posición de pivote. Un puesto fundamental para el esquema culé. En la directiva del conjunto blaugrana han visto en el Inter una gran oportunidad de mercado. Con Franck Kessié en la rampa de salida debido a su falta de adaptación al juego blaugrana, se ha abierto la opción de realizar un intercambio con el conjunto de Milán, donde el marfileño sería intercambiado por Marcelo Brozovic.

El pivote croata responde a un perfil mucho más propio del Barça que Kessié. El ex del AC Milan cuenta con un perfil más de ida y vuelta, algo que no sucede en el estilo de juego del Barça de Xavi, el cual busca estar en constante posesión del balón y construir a partir del juego de posición, aspecto en el cual Kessié no destaca por su finura táctica ni técnica.

Ante esta situación, el Barça ya se ha movido y se ha encontrado con la oportunidad de solucionar dos problemas en una misma operación. Pues se marcharía un jugador que no encaja y que está descontento con su situación en el club y llegaría un mediocentro ideal para suplir la más que probable salida de Busquets.

Sin embargo, en esta operación hay un grave problema. Según cuenta Sky Sports, el internacional croata no estaría por la labor de abandonar el conjunto neroazzurri. Brozovic es consciente que en el Inter cuenta con la garantía de ser un titular indiscutible. Mientras que en el Barça, al menos esta temporada, su puesto en el once sería toda una incógnita. Pues, tanto De Jong como Busquets están rindiendo a un gran nivel y es muy complicado que Xavi cambiara a alguno de los para dar entrada a un Brozovic que necesitaría un periodo de adaptación al complicado juego blaugrana, especialmente en la posición de mediocentro.

Así pues, se complica la búsqueda del recambio de Sergio Busquets. Mientras que Neves se complica cada vez más y el precio de Zubimendi es inalcanzable, el Barça deberá centrar sus esfuerzos en convencer a Brozovic de que vale la pena arriesgarse para subir al tren del Barça, una oportunidad que muy pocos futbolistas se atreverían a desaprovechar.