Después de Endrick y Arda Güler, Florentino Pérez se la vuelve a jugar a Deco con una joya sueca

La precariedad económica y los fichajes son dos conceptos que juntos nunca funcionan bien y, por desgracia del Barça, ambos están a la orden del día en la ciudad condal. El conjunto blaugrana sabe que debe hacer cambios importantes en su plantilla si quiere ser capaz de competir por títulos importantes de cara a la próxima temporada y en el futuro. Es por este motivo que promesas del calibre de Endrick, Arda Güler o Roony Bardghji han estado muy cerca del entorno culé.

Después de verse superados por el Real Madrid en casos como los de Endrick o Arda Güler, en las oficinas del Camp Nou no quieren que se repita la historia y perder a un talento joven por culpa de no poder competir a la hora de hacer ofertas económicas interesantes. Sin embargo, según las últimas informaciones, el futuro con Bardghji no se presenta especialmente halagüeño para Deco. Pues Florentino Pérez vuelve a la carga.

Ni los favoritos del jugador ni los más ricos

Desafortunadamente para el Barça, ya no es ese equipo extraordinariamente atractivo que era cuando Leo Messi vestía la camiseta blaugrana. La deriva deportiva y económica que ha tomado el club en los últimos años ha provocado que el Camp Nou ya no sea el destino soñado de todos los jugadores, los cuales optan por otros gigantes europeos antes que el Barcelona.

En el caso de Bardghji, todo apunta a que no hará ningún sacrificio para fichar por el Barça, más bien lo contrario. Pues según ha comentado Mundo Deportivo, su equipo favorito, lejos de ser el blaugrana, es el Real Madrid, el cual, junto a otros gigantes como PSG, Chelsea o Juventus, están muy pendientes del sueco, el cual podría fichar por cualquiera de estos equipos con mejores condiciones económicas de lo que lo haría en can Barça.

Endrick, Arda Güler… ¿y Bardghji?

Con el delantero sueco realmente complicado, podría ser la tercera victoria consecutiva de Florentino en el fichaje de un joven talento extranjero. Primero fue Endrick, luego Arda Güler y ahora, podría repetirse el caso con Bardghji, que dejaría plantado a Deco para firmar por el Real Madrid, su equipo favorito. Un palo que sería complicado de digerir en la ciudad condal.