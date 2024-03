Era el socio de Ronald Araujo y su venta ilusionaba a los culés: rompe a Deco y se negará a salir

El próximo mercado de verano culé se presenta como una época muy movida en can Barça, el conjunto culé sabe que deberá vender algunos jugadores si quiere tener la posibilidad de fichar a algún jugador capaz de mejorar la actual plantilla. En este sentido, con Deco cerrando filas en cuanto a grandes nombres como Pedri, Araujo o De Jong, hay otros candidatos a salir, entre ellos, Andreas Christensen, que llegó gratis al Barcelona y su venta supondría unos ingresos netos más que interesantes para la directiva culé.

Pese a esto, el danés parece haber encontrado su lugar en el equipo de Xavi actuando como pivote improvisado. Sin embargo, donde más brilla es en la posición de central, donde combinaba muy bien con Ronald Araujo hasta que llegaron Pau Cubarsí e Íñigo Martínez. Es por este motivo que su venta no sería un drama deportivo para Deco, mientras que sí que solucionaría mucho la economía. Sin embargo, parece que el jugador no opina lo mismo.

Como afirmó el mismo futbolista danés en palabras a TV 2 Sport, su futuro está en Barcelona: “No me voy a ninguna parte. Sabía dónde venía cuando fiché por el Barça. No puedo pensar en otra cosa que no sea seguir aquí después del verano”. Unas contundentes palabras que, parece que romperán por completo cualquier esperanza de la cúpula culé en cuanto a vender al ex del Chelsea.

La realidad es que, el más que correcto rendimiento de Christensen desde que fichó por el Barça, sumado al buen cartel que el jugador mantiene después de su paso por la Premier League, lo convertían en todo un caramelo de cara a una venta en verano, donde podrían llegar a ingresar más de 25 millones netos por su venta, algo que, ya parece imposible, a no ser que Deco se esfuerce en convencerlo de lo contrario.

Así pues, si nada cambia mucho en las intenciones de Andreas Christensen, el central y pivote danés seguirá en can Barça para ser el socio de De Jong o Araujo según convenga al próximo entrenador, que ya sabe que, va a contar con el zaguero de cara a la temporada 24/25.