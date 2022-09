Devaluados por Benzema, pero historia del Madrid: Cristiano al frente

El Real Madrid es un club en el que a lo largo de su historia la figura del nueve puro ha sido muy relevante. Nombres de grandes depredadores del área están ligados a muchos de los éxitos del conjunto blanco, en lo que supone el reconocimiento a una posición determinante para el buen funcionamiento de un equipo.

Un rol que desde hace varias temporadas viene sufriendo una variación no sólo en el Real Madrid, si no en muchos de los equipos que adoptan una manera de jugar con un punta más versátil y capaz tanto de marcar como de dar infinidad de asistencias para que lo hagan sus compañeros. Es el caso de Karim Benzema, cuya figura como delantero en el conjunto blanco siempre ha sido asociada más a la de un ‘10’ que a la de un ‘9’ puro, aunque en sus últimos años haya terminado de explotar su faceta goleadora tras soltarse del todo en ese aspecto.

Pero volviendo a los grandes nueves puros que han pasado por el Real Madrid y que serán recordados por marcar todo lo que tocaban dentro del área, un nombre prevalece por encima de todos, y no es otro que el de Cristiano Ronaldo. Y es que el portugués tuvo una reconversión que le llevó a olvidar su figura de extremo y a triunfar como goleador del conjunto blanco. El astro portugués marcó nada menos que 451 goles en 438 partidos con el Real Madrid, lo que le convierte en el máximo goleador de la historia merengue hasta el momento. Nada menos que 2 ligas, 2 copas, 4 Champions y 3 Mundiales de clubes son los títulos a los que siempre andará ligada la figura de depredador de Cristiano.

Así mismo, aparte del ‘crack’ de Madeira, no hay que olvidarse de otros nombres que causaban pánico al equipo rival cada vez que el balón se paseaba por el área. Verdaderos símbolos como Raúl González, Santillana, Van Nistelrooy, Ronaldo Nazario, Suker o Zamorano, que han sido no sólo grandes goleadores del Real Madrid, sino también de toda la historia del fútbol mundial. Futbolistas a los que, desde su particular estilo, se unirá, sin duda, un mágico Karim Benzema.