Diego Simeone no da vueltas: Conor Gallagher no llega y Atletico Madrid ya tiene su reemplazo

El cholo Diego Simeone esta impaciente y quiere tener a toda la plantilla a pleno en el comienzo de temporada. Por eso, ya tiene decidido dar por cerrado el culebrón Gallagher y apunta a un nuevo centrocampista.



El entrenador argentino busca potenciar el mediocampo, donde cuenta con tres opciones para la zona central: el canterano Pablo Barrios, Arthur Vermeeren y Koke. Por eso, ha fijado su atención en un viejo deseo que ya estuvo en su radar en temporadas anteriores.

Sofyan Amrabat, el marroquí que ha vestido la camiseta del Manchester United y que actualmente está en la Fiorentina, vuelve a ser el objetivo del colchonero. El cholo espera que Enrique Cerezo haga un último esfuerzo para completar el plantel de cara a una temporada exigente. La clave para concretar su fichaje dependerá de la salida de João Félix.

Después de reforzar su ataque con Julián Álvarez y Alexander Sørloth y el sector defensivo con Robin Le Normand, el Atlético de Madrid sigue centrado en elevar el nivel de su plantilla. El principal objetivo de los rojiblancos es llegar lo más lejos posible en la UEFA Champions League.

El presidente del Atlético lleva invertido alrededor de 200 millones de euros y espera ahora, recibir algo de dinero. Por eso, se apura la salida de Joao Félix: el delantero portugués está a punto de regresar al Chelsea, pero la operación aún no está cerrada. Por eso, el avance en la incorporación de Amrabat aún está en pausa. Incluso, primero buscarán cerrar el fichaje de Gallagher, y si no se concreta, irán por el mediocampista de 27 años.



Amrabat volvió a Firenze tras un breve e irrelevante paso por el Manchester United, equipo al que llegó tras lucirse con su selección en el Mundial de Qatar.



Según Transfermarkt, el sitio especializado en valores de mercado, Amrabat tiene una cotización de 22 millones de euros.



🚨🇲🇦 BREAKING: Sofyan Amrabat hopes that Atlético Madrid signs him; he has been offered to the club in recent hours. Atleti has not closed the door for him.



[🥇: @HanifBerkane] pic.twitter.com/JSmC0oJ2OG