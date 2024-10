Dortmund y Barça alucinan: Ancelotti y el Madrid recibirán 2 regalos en 5 días, pese a todo, líderes

El ritmo impuesto por el FC Barcelona, tanto en puntos como en efectividad, en LaLiga EA Sports y la derrota blanca ante el Lille en la segunda jornada de Champions, unidas sendas cosas a las lesiones, el mal juego y los cambios tácticos de Carlo Ancelotti, fruto de lo segundo, hacen que se le tenga poca fe a la mejora merengue en los próximos duelos, pero, para bien o para mal, el calendario en cierta forma favorece de los blancos; tanto que Borussia Dortmund y Barça alucinan con la otra posibilidad que se le presenta al Real Madrid tras los próximos 5 días.

Dos de los más duros, sí, pero dos que pueden ver usurpado su estatus

Hay dos formas de mirar la realidad del Madrid desde el día de hoy (choque frente a los germanos, 21.00, hora española: Santiago Bernabéu) hasta el término del Clásico del próximo sábado en Chamartín. Una sitúa al equipo por ese sendero sinuoso en el que su juego los deja a merced de conjuntos que parecen con una marcha más en este inicio del curso, como es el caso de los alemanes o los culés. La otra, pese a las complicaciones merengues antes señaladas, otorga al campeón de Europa dos regalos que puede aprovechar.

Y es que si bien es cierto que en 5 días el Madrid se ve las caras con los dos peores adversarios posibles en Champions y LaLiga en este comienzo del curso, ya que no en vano Dortmund y Barça, respectivamente, lideran la UCL y la liga española, también es verdad que si el Madrid sale victorioso de sendos lances tomará el estatus en Europa y España de estos dos equipos; es decir, puede liderar virtualmente en LaLiga (ganando al Barcelona tendría un liderato no reflejado en la tabla debido a su peor balance, pero sí provisional hasta que se adjudique el golaveraje particular, que tendría ganado) y ponerse con 6 puntos, que son los que marcan el liderato del máximo torneo europeo.

Pero también puede ser demoledor

De la misma manera, dos derrotas en sendos choques pondrían en una situación muy delicada al equipo de Ancelotti, que se vería alejando en 6 puntos de la cabeza de la tabla de la Liga de Campeones, acumulando dos derrotas, y con la misma distancia de un Barça que ya lo superaría en golaveraje general y particular.