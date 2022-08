Duele, pero Xavi acepta su marcha: Lewandowski y Ansu Fati, culpables

Solamente restan tres días para que el FC Barcelona debute en una nueva edición de LaLiga y el problema con los fichajes cerrados este verano cada vez es más grave ya que Joan Laporta necesita realizar una venta de quilates para poder inscribir a todos ellos, amén de Sergi Roberto y Dembélé. Es por eso que, tras la reiteradas negativas de Frenkie de Jong para abandonar el club y facilitar ese cometido al presidente, este ha cambiado de idea y ha señalado otro jugador como salida obligada: Pierre Emerick Aubameyang.

El delantero gabonés de 33 años llegó el pasado mercado invernal y, aunque existían muchas dudas sobre el rendimiento que tendría en Can Barça tras el calvario final vivido en el Arsenal, siendo apartado del equipo por Mikel Arteta, la cifra goleadora del jugador africano ha sido muy gratificante para los intereses de Xavi: 14 tantos anotados en tan solo cinco meses.

Es por eso que la decisión de Laporta supone un duro varapalo para el técnico de Terrasa, que no obstante sabe que esta venta ese esencial para poder inscribir a los nuevos fichajes cerrados por el club en el presente mercado veraniego.

Precisamente uno de ellos, Robert Lewandowski, es uno de los motivos de peso por los que el traspaso podría cerrarse sin mayor dilación. La presencia del polaco relegará a Aubameyang al banquillo de forma sistemática y, además, Ansu Fati también es una amenaza para él dado que el internacional con la selección española ha actuado como ‘9’ en un sinfín ocasiones antes de sus graves lesiones.

El propio Aubameyang es consciente de que su peso en el equipo caerá de forma estrepitosa por los factores mencionados y de ahí que el propio ariete gabonés ya haya dado luz verde a Laporta para salir del club, una salida impulsada, en cualquier caso, por la necesidad de desprenderse de algunos futbolistas para poder inscribir a las últimas incorporaciones cerradas.

Es más, cabe señalar que todo esto supondría un problemón si no hubiera ningún equipo interesado en el jugador, pero el Chelsea, tras las salidas de Romelu Lukaku, Tammy Abraham y Timo Werner, se ha quedado sin delanteros referenciales y de ahí que el interés de Thomas Tuchel en el ariete del FC Barcelona haya aumentado exponencialmente en los últimos días, tal y como ha publicado Four Four Two.

En definitiva, todo está dispuesto para que el traspaso se cierre en torno a 15 millones y la salida de Aubameyang parece ser cuestión de tiempo, una salida ya aprobada por Xavi.