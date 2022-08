Xavi acepta su adiós: prefiere a Gavi y Busquets y se despide del club

La Masía viene acostumbrando en los últimos años a formar jugadores que, en poco tiempo, logran asentarse en el primer equipo a pesar de ser sumamente jóvenes, como es el caso de Ansu Fati, Gavi o Nico González. No obstante, esto también conlleva una nota negativa y es que no todos ellos tienen la importancia deseada en los planes de Xavi Hernández, quien ya manifestó la pasada campaña que el centrocampista gallego está considerado un arma de futuro para el club, no de presente, algo que podría desencadenar su salida como cedido este mismo verano.

El técnico de Terrassa ya ha dejado muy claro que Sergio Busquets en inamovible en su quema y que Gavi cuenta con más galones que Nico, a pesar de que las prestaciones de este también han sido muy gratificante para los intereses del club. Si a la presencia de los dos futbolistas mencionados le sumamos el flamante fichaje de Franck Kessié y la estancia en el vestuario de otros centrocampistas como Frenkie de Jong, quien podría dejar el equipo próximamente, y Miralem Pjanic, la decisión es más que entendible.

Nico sabe que necesita minutos para terminar de forjarse como futbolista y, de la misma forma, que permanecer en el club este verano sería un error grotesco para tratar de cumplir con ese objetivo dada la elevada competencia existente en la plantilla bluagrana.

Es por ello que Xavi, a sabiendas de que el jugador no gozará del protagonizamos deseado, aceptará su salida como cedido, más aún atendiendo a que hay un equipo en el propio campeonato español muy interesado en contratar los servicios del canterano de La Masía y brindarle la batuta del juego del equipo: el Rayo Vallecano, tal y como ha apuntado el medio BeSoccer en las últimas horas.

A día de hoy, la idea del Barça con el futbolista es aceptar esa salida en busca de minutos para regresar conforme termine la próxima campaña, en 2023, y ser el relevo generacional de Busquets, quien finaliza contrato en dicha fecha y quien no parece tener intención de renovar su compromiso con el conjunto catalán.