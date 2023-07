Durísimo portazo de Florentino Pérez a Casemiro y Pochettino: cerrado, ni por 80M ni por 100M

Puede que la plantilla del Real Madrid no esté cerrada, pero desde luego sus grandes piezas maestras, ya sean ahora mismo titulares o suplentes, como son sus siete centrocampistas, no solo están cerrados y certificados, son inamovibles. Ni por 80 ni por 100 millones de euros, esa es la respuesta de Florentino Pérez al interés del equipo del Casemiro, ex jugador blanco, y Pochettino y su Chelsea por el jugador que no ha terminado de encajar de blanco pero al que se le da plena confianza.

Gran inversión, plena confianza

Hace solo una temporada -amén de Antonio Rüdiger, que llegó con la carta de libertad de Stamford Bridge- el gran fichaje del Real Madrid fue Aurélian Tchouameni, un jugador que arrancó la temporada (22/23) como titular y al que el paso de los meses en el Bernabéu lo relegó a la quinta o sexta opción de Ancelotti en la medular, en parte debido a que la explosión de Eduardo Camavinga convirtió a este en insustituible, pero en el Madrid lo tienen claro, Tchouameni, pese a Jude Bellingham y su compatriota, es el futuro y, por tanto, no se mueve.

Apuesta por la medular

No existe la casualidad ni en la renovación de Luka Modric, ni en la de Toni Kroos y Dani Ceballos, básicamente porque el Madrid pretende reconvertir su línea táctica de prioridades hacia un esquema en el que gobiernen cuatro centrocampistas sobre el once tipo, por eso los dos franceses son calve; por eso Florentino dice no al interés del Manchester United en conformar un doble pivote con Casemiro y el exjugador del Mónaco o el intento similar del Chelsea. No, Tchouameni es importante en Madrid.

Es verdad que Jude Bellingham apunta a titular y previsiblemente Camavinga y Valverde también lo sean, pero eso puede cambiar; es más, de momento la sanción al charrúa le saca de la ecuación en los primeros cinco choques de LaLiga. En base a ello, la idea es que Camavinga y Tchouameni cohabiten como doble pivote en ausencia del uruguayo o cuando este esté y caiga a banda, los dos franceses se escalonen junto al inglés; la otra plaza iría para Modric, Kroos o Ceballos. Además de ello, en 2024 dirán adiós de una tacada el germano y el croata, razón de más para estar preparados para la transición. No lo duden, Florentino considera a Tchouameni intocable. Punto y final.