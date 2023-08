Duro desacuerdo entre Xavi y Mendes: el Barça tendrá galáctico y João Félix otra salida millonaria

Hay tres asuntos que bloquean las posibilidades de que João Félix se convierta en jugador del FC Barcelona. Uno, el fundamental, tiene que ver con Xavi Hernández, que está en desacuerdo con el agente del jugador colchonero, Jorge Mendes. Otro, importante, tiene que ver con el Atlético de Madrid, y el último, provocado por los otros dos, empuja a una solución quizá deshonrosa pero plausible para el portugués en esta ventana de transferencias.

Dicho de otra forma, la posibilidad de que el Barça arranque un último galáctico a este mercado, más después de recibir la última inyección con la postrera palanca financiera, se incrementa, pero en la misma proporción que aumenta la opción de que João Félix no sea ese refuerzo. Así las cosas, vayamos con el primer impedimento en el deseo del luso de vestirse de blaugrana: Xavi. El míster ve que la llegada del portugués chocaría de frente con algunos de sus jugadores clave, y no hablamos solo de Ansu Fati o Ferran Torres, también del mismo Gavi, que ya sin el jugador del Atlético de Madrid tiene problemas para entrar en el once, o Lamine Yamal, la joya de la cantera, cuyos minutos se verían mermados. Además, con los pocos días de mercado que quedan, el entrenador es claro: la prioridad es un lateral derecho y luego ya se verá. Luego, todo hace indicar que no hay dinero ni tiempo para tanto. Es decir, entre lo que desea Jorge Mendes con el Barça y lo que quiere Xavi dista un mundo.

Eso nos lleva al segundo punto, el Atlético de Madrid. Los madrileños, muy a disgusto con la actitud del futbolista portugués, no van a facilitar un tránsito gratuito a Barcelona, donde además tendrían a su jugador en contra de sus intereses deportivos, de modo que exigen que el cambio sea permanente, siendo así que, de hacerse, sea mediante traspaso. Y el Atleti quiere 100 M por el jugador, una cifra fuera de las posibilidades del Barça ¿Y de la Premier? También; nadie quiere dar tanto por tan poco: João todavía no ha demostrados ser un crack mundial, como dicta esa cifra, y su actitud lo hace problemático. Vamos, se junta el hambre con las ganas de comer.

Y eso nos lleva a la última vía que sopesa ya el agente del jugador: Arabia Saudí. Sobre ello, hay que convencer al futbolista, que quiere quedarse en Europa, y al Atlético, cuya hoja de ruta es firme: si se va ha de hacerlo traspasado. En la liga emergente parece que sí pueden avanzar una propuesta, concretamente el Al Hilal está dispuesto, y esta, de llegar, sería aceptada con los ojos cerrados por el Atleti, de modo que para Mendes, con el Barça cada vez más lejos, la vía saudí es la más jugosa, así que solo queda convencer a João de que su situación es límite. Quizá le toque echarse a un lado de la élite, sin ni siquiera haber despuntado en ella, para intentar volver en un futuro a Europa... si se lo gana.