Duro golpe de Vinicius y Benzema a Correa y Luis Suárez, KO a Simeone

La temporada del Real Madrid no comenzaba con muchas esperanzas para la hinchada blanca., Gran parte de la afición merengue veía el curso 2021/2022 como un año de transición tras no poder conseguir el verano anterior finalmente el fichaje de Kylian Mbappé (veremos si finalmente lo logra este), se marcharan Sergio Ramos y Raphael Varane, y no se incorporasen nada más que Camavinga y Alaba. Además, a pesar del buen recuerdo que dejó Carlo Ancelotti durante su etapa como técnico en el Santiago Bernabéu, su vuelta no fue la esperada por el público para dirigir este año a los Benzema, Vinicius Jr y Modric, sus mentes estaban puestas en Antonio Conte o Mauricio Pochettino.

Pese a todo ello, y contra todo pronóstico, Carlo Ancelotti ha vuelto a sacar lo mejor de una plantilla que, en un principio, estaba abocada a sufrir esta campaña. Ha sacado el máximo del vestuario en general, pero de dos hombres en concreto. El técnico italiano ha querido dar galones a Vinicius Jr y Karim Benzema y estos le han correspondido de la mejor manera posible, con goles y asistencias.

Y es que, contra todo pronóstico, teniendo en cuenta el acierto de cara a portería del brasileño en sus anteriores campañas en el Real Madrid, Vinicus Jr y Benezema son a día de hoy la dupla más letal de toda La Liga Santander con 44 goles anotados entre los dos, lo que le ha llevado a Vinicius Jr a ser indiscutible en el once del conjunto blanco y a acallar todas esas críticas que le rodeaban, y al francés a ser uno de los grandes candidatos a ganar el Balón de Oro.

Por el otro lado, tenemos al Atlético de Madrid y a Diego Pablo Simeone. El conjunto colchonero comenzaba la temporada como uno de los más serios candidatos a revalidar el título de Liga y más de un aficionado al fútbol, independientemente de que fuese o no rojiblanco, creía que los Luis Suárez, Griezmann, Cunha, Joao Féllix y Correa, dominarían la competición de principio a fin. A priori, era la mejor plantilla.

Pero, con el paso de los meses, y gracias al cierto y al buen o mal hacer de los entrenadores, los pronósticos se fueron a la basura y todo cambio tanto para uno como para otro equipo. Ancelotti convirtió a Vinicius Jr en indiscutible, lo elevó a la categoría de mejor jugador de La Liga junto a Benzema y Simeone no supo sacar el rendimiento a sus delanteros, llegando a acabar 3º en Liga, superados por un Barça en horas bajas, donde, su mejor dupla ha sido la de Correa-Luis Suárez, que ni siquiera son titulares fijos en el once del argentino. Juntos suman 22 tantos, casi 20 por debajo del dúo formado por el brasileño y el francés.

Los números hablan por sí solos, duro golpe el asestado por Vinicius Jr y Benzema a Correa y Luis Suárez que supone un varapalo para su entrenador, Diego Pablo Simeone, quien no ha podido sacar su máximo rendimiento, mientras que, Ancelotti, con una plantilla abocada a sufrir, sí lo ha hecho.